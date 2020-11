La pratique est fréquente et connue de nombreux citoyens, mais ses différentes formes échappent parfois même aux plus avertis. L’arnaque, puisque, c’est de ce phénomène dont il s’agit continue de sévir. Que ce soit physiquement ou à travers les opérateurs de téléphonie mobile, ou encore les réseaux sociaux, ces criminels ne manquent pas d’astuces pour soutirer de l’argent à leurs cibles. Au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, plus précisément les services de monnaie électronique, on se veut plus enclin dans la prévention. Quoiqu’aucune action d’envergure ne soit prise par les autorités pour traquer ces délinquants électroniques.

« Dans la journée du mardi 24 novembre 2020, j’ai reçu un appel d’un monsieur qui s’est identifié sous le nom de Ismaël Diallo, résidant à Taouyah, qui m’a dit qu’il veut un iPhone d’une valeur d’environ 4 millions de francs guinéens qu’il va payer par Orange Money. Et comme je le pressentais, puisque mes parents ont récemment échappé de justesse à une arnaque, il envoie plus tôt un message disant qu’il a fait un dépôt de 4 millions et que mon nouveau solde serait de près de 6 millions. Or, je n’avais pas grand chose dans mon compte. J’ai donc joué le jeu et aussitôt j’ai alerté mes collègues et la sécurité au cas où son émissaire se présenterait au bureau, puisqu’il m’a dit être au travail. Contre toute attente, le monsieur m’appelle pour me dire que son émissaire, qui serait son fils aurait fait un grave accident en cours de route, au carrefour Nongo, où sa tête serait même cassé. Il me propose donc de faire un dépôt de 3 800 000 GNF à son médecin traitant au 627 709 900 et de ‘prendre le reste de l’argent’. Je lui ai donné mon accord car je voulais coûte que coûte le prendre à son propre jeu. Mais finalement, je n’ai pas pu me retenir de l’insulter », nous a relaté Mlle Diallo, responsable clientèle d’une entreprise de la place qui vend des articles en ligne.

Interrogé par Ledjely.com, Mohamed Lamine Keita, responsable de la communication institutionnelle de la société de téléphonie Orange Guinée apporte des précisions, tout en appelant à la vigilance. « Nous envoyons régulièrement des messages de sensibilisation à nos abonnés via les différents canaux de communication à notre disposition. Nous leur faisons savoir qu’Orange Guinée ne demande aucune contrepartie pour bénéficier d’un cadeau. Parfois des actions terrain sont initiées pour aller à la rencontre des clients afin de les sensibiliser davantage sur les mesures à prendre pour éviter de se faire arnaquer. L’une des pratiques les plus courantes, c’est des personnes mal intentionnées qui envoient des messages depuis leurs numéros en faisant croire qu’ils ont effectué un transfert d’argent. Retenez que le seul identifiant lorsqu’une transaction est effectuée est ‘OrangeMoney’. Lorsqu’une tentative d’arnaque est signalée au service clientèle, aussitôt qu’elle est constatée, des mesures immédiates sont prises pour remettre la victime dans son droit et bloquer le numéro de l’arnaqueur. Le numéro du service client Orange Money est le 6278 », a-t-il rappelé.

Selon un responsable de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) que nous avons joint au téléphone, ces arnaqueurs ne peuvent être traqués à travers leurs numéros que si un officier de police judiciaire est saisi par les plaignants. Ce, en raison de la loi sur les données à caractère personnel, précise notre interlocuteur, alors que le numéro cité par la dame était toujours opérationnel au moment de la rédaction de cet article.

Hawa Bah