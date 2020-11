GBESSIA-PORT1 : plusieurs maisons et leurs contenus partis en fumée !

Ce vendredi 27 novembre 2020, plusieurs maisons et leurs contenus sont partis en fumée dans le quartier Gbessia-Port1 dans la commune de Matoto, en banlieue de Conakry. Selon nos informations, c’est un court-circuit qui serait à l’origine de l’incendie.

Jointe au téléphone ce samedi par Ledjely.com, l’une des victimes du sinistre qui était en location, Haï Kaba, mère de deux enfants et vendeuse de bijoux au marché Madina, est revenue sur les circonstances de l’incendie. « Hier, aux environs de 17H, j’ai été appelée par les voisins m’informant que ma maison de trois chambres et un salon a pris feu. Un court-circuit serait à l’origine du sinistre. Paniquée, je me suis embarquée pour venir, mais j’ai trouvé que ma maison et tout son contenu sont partis en fumée malgré l’aide des voisins qui tentaient d’éteindre le feu », a-t-elle expliqué.

Selon cette victime, les sapeurs-pompiers sont venus en retard et ont trouvé que tout a été consumé par les flammes.

Par ailleurs, il n’y a pas eu de perte en vie humaine, « mais j’ai tout perdu comme biens », a indiqué la sinistrée. Et d’ajouter : « En plus de ma maison, celle du propriétaire (une maison de trois chambres et un salon) ainsi que celle occupée par un autre locataire ont aussi brûlé ».

Depuis hier Haï Kaba et toute sa famille vivent à la belle étoile. Ayant tout perdu et ne sachant pas où aller, elle demande l’aide des personnes de bonne volonté pour lui venir en aide. Elle est joignable via son numéro 628 96 12 53.

Balla Yombouno