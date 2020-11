KANKAN : ces enfants qui cherchent eux-mêmes leurs fournitures scolaires…

Il y a quelques jours, le monde célébrait la Journée internationale des droits de l’enfant. En Guinée, ils sont nombreux ces enfants à profiter des vacances scolaires pour faire des petits commerces afin de subvenir à leurs besoins et préparer la prochaine rentrée académique. Dans la commune urbaine de Kankan, le correspondant du Djely dans la région est allé ce samedi à la rencontre de certains d’entre eux ; à quelques jours de la réouverture des classes prévue le mardi 1er décembre 2020.

Eau glacée, pastèques, arachides ou encore des bonbons, voici quelques unes des marchandises de certains enfants élèves dans la ville de Kankan. Du marché Lofeba en passant Sogbè ou encore Dibida, on retrouve ça et là des élèves du primaire ou du collège qui passent – pendant les vacances scolaires – leurs journées à vendre dans les rues de la commune urbaine pour chercher de quoi acheter les kits scolaires pour la prochaine rentrée scolaire.

Mariam Cissé est élève en 5e année à l’école primaire Sogbè. Elle explique sa situation : « Je vends de l’eau pour acheter mes cahiers et mon sac (…) Comme, je n’ai rien à faire, je vends de l’eau ». Et de rassurer : « Ma tête ne me fait pas mal et le poids de l’eau ne me dépasse pas. Je ne sors pas tous les jours aussi et mes parents veillent sur moi ».

Aminata Bérété, une autre élève, vend – elle – de la pastèque dans un bol. « Mon père est décédé et nous sommes nombreux à la maison. Pour ne pas fatiguer ma mère, je préfère vendre la journée. Des fois, je tombe malade mais ce n’est pas tous les jours. Si les gens peuvent m’aider, ça me ferait plaisir », confie-t-elle, éprouvée par le poids de sa marchandise qu’elle vend dans les rues de la ville.

Âgée de 13 ans et élève à l’école primaire Falaye Traoré, Maimouna Kaba est aussi vendeuse ambulante. Elle lance un appel aux autorités : « Le gouvernement peut aider les parents pauvres en dotant les écoles en kits scolaires. Nous sommes obligés de vendre pour acheter la tenue, les cahiers et autres fournitures ». « Mais pour le moment, on n’a pas le choix », fait-elle remarquer.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com