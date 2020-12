LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA : l’appel d’une spécialiste…

L’humanité célèbre ce mardi 1er décembre la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. Selon les statistiques, la région de Kankan serait l’une des zones du pays où le taux de contamination est le plus élevé, avec 1,8% de transmission. Ce, à cause des ressources minières qui s’y trouvent.

Bien qu’aucune activité de grande envergure ne soit organisée sur place à cette occasion, Dr. Sampou Mamy, qui est le point focal VIH/SIDA à l’hôpital régional de Kankan, s’est confiée au Djely à travers son correspondant régional en Haute-Guinée. Dans cet entretien, elle est revenue sur les symptômes, modes de transmission et de prévention du redoutable virus.

« Seul le dépistage permet à quelqu’un de savoir son statut sérologique. Chacun doit se dépister afin de prendre les dispositions qui s’imposent. Après le test, si on est négatif, on renforce sa vigilance. Et si on est positif, la prise en charge est gratuite et confidentielle », a-t-elle expliqué.

Parlant des modes de transmission du virus, la spécialiste a rappelé qu’on peut contacter le virus du SIDA « lors des rapports sexuels non protégés, la transfusion sanguine, la transmission d’une mère positive à l’enfant. A cela, on peut ajouter l’utilisation des objets souillés ».

Face à la situation du VIH/SIDA dans la région de Kankan, Dr. Sampou Mamy a invité les citoyens et surtout les jeunes à se prévenir pour ne pas contracter la maladie. « Le virus du SIDA n’est pas une fatalité en soi. Aujourd’hui, il y a des efforts colossaux qui sont consentis par les autorités et les partenaires. Mais j’invite les jeunes à utiliser les préservatifs lors de chaque relation sexuelle, être fidèle avec son ou sa partenaire et à ne pas fréquenter n’importe quel atelier de coiffure », a-t-elle lancé.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com