RENTRÉE SCOLAIRE : notre constat à l’école primaire du centre (Kaloum)

Les élèves guinéens sont appelés à reprendre le chemin de l’école ce mardi 1er décembre 2020 sur toute l’étendue du territoire national. Dans la commune de Kaloum, plus précisément à l’école primaire du Centre dans le quartier Koulewondi, les cours ont repris mais avec timidité. Cette réouverture des classes est placée sous le signe du respect des gestes barrières édictées par les autorités sanitaires pour lutter contre le COVID-19.

A la rentrée de la cour de l’école, nous avons constaté la présence d’un gardien muni d’un thermo flash pour prendre la température des personnes désirant accéder à la cour de l’établissement. Certains élèves parviennent cependant à passer sans que leurs températures ne soient prises.

Malgré la présence aussi de six kits de lavage des mains, seuls certains élèves se lavent leurs mains avant de rentrer dans les sales de classe. On constate également le non port de masques par certains élèves.

Dans certaines salles de classes, aucun enseignant ne s’y trouve, comme le CM2B. Quant au CM1B, une enseignante y est présente, mais au moment de notre passage peu après 8 heures, la salle était en train d’être réaménagée par les élèves qui nettoient surtout l’armoire de l’enseignante.

Bien qu’elle ne soit pas en tenue, Rouguiatou Soumah, élève de la 5e année, se dit très heureuse de retrouver ses amis après plusieurs semaines passées à la maison : « Je suis très heureuse ce matin d’être à l’école pour reprendre les cours. Aujourd’hui, je suis venue sans tenue parce que ma mère ne l’a pas encore achetée et elle n’a pas encore achetée de masques pour moi ».

Athony Hijaji, en 4e année, lui porte sa tenue et dit avoir un masque qu’il assure avoir oublié à la maison. « Je suis content de la reprise des cours, car l’école me manquait beaucoup. On m’a remis un masque pour le porter, mais je l’ai oublié à la maison », dit-il.

Selon Alpha Amadou Diallo, directeur de l’école primaire du centre, « l’ouverture des classes est effective dans cet établissement. Les enfants ont bien repris les cours, malgré qu’il y a la timidité, mais l’essentiel est que la rentrée officielle, c’est ce matin et beaucoup d’élèves ont répondu et tous les enseignants sont présents », dit-il. Et d’ajouter : « Nous avons pris toutes les dispositions administratives, pédagogiques, sanitaires ».

« Il n’y a pas de retard. Nous travaillons sur ce qu’on appelle la planification, nous avons déjà reçu notre calendrier scolaire 2020-2021. Et ce calendrier scolaire démarre ce mardi 1er décembre 2020. Nous y avons 178 jours répartis en 31 semaines pour l’élémentaire, en 33 semaines pour le secondaire et nous allons remplir le calendrier », précise-t-il au sujet de la reprise des classes qui intervient plus de deux mois après la date habituelle.

A l’école primaire du centre, ils sont au total 1 617 élèves répartis dans 20 salles de classes. Ils sont encadrés par une dizaine d’enseignants.