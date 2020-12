JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES : OSH-Guinée adresse des plaidoyers à ses partenaires

A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée ce jeudi 3 décembre, l’Organisation de secours aux handicapées (OSH-Guinée) a organisé ce mercredi un atelier de plaidoyer dans le cadre de la mise en œuvre de son projet ‘’Améliorer les conditions de vie des jeunes filles/ garçons vivant avec un handicap”.

Selon Massoud Barry, la président de l’ONG OSH-Guinée, « l’objectif de cet atelier est de promouvoir et favoriser l’accès des personnes handicapées aux services sociaux de base », disant être indignée par le fait que pour des raisons de traditions, de croyances ou de difficultés économiques que les personnes handicapées soient les plus exposées à la maltraitance, à l’exclusion et à la discrimination que le reste de la population.

« Il est ainsi opportun de comprendre que le handicap n’est pas un frein à la réussite car les personnes handicapées disposent des potentialités qui méritent d’être valorisées. C’est pourquoi, je saisis cette occasion pour interpeller et inviter chacun de vous ici présents d’inclure dans votre stratégie d’intervention les questions liées au handicap », a-t-elle lancé.

OSH-Guinée a préalablement élaboré un document de plaidoyer qu’elle a remis aux différentes institutions et les autorités présentes lors de l’atelier, dans le but de faire respecter le droit des personnes handicapées.

Plan International Guinée, partenaire financier et technique d’OSH-Guinée, a réitéré son engagement à se tenir auprès de l’ensemble des acteurs impliqués pour la promotion de droits des enfants, des jeunes et des personnes handicapées afin de multiplier les actions de plaidoyer et de sensibilisation pour un accès aux services sociaux essentiels de cette couche vulnérable.

Selon le chef section autonomisation et inclusion des personnes handicapées à la direction nationale de l’Action sociale, citant le dernier recensement général de la population et de l’habitat de l’Institut national des statistiques en 2014, « la population des personnes handicapées est estimée à 155.885 personnes handicapées en Guinée. Ce qui revient à dire que parler de question de handicap revient à on parler d’une couche importante de la population guinéenne ». Et d’assurer : « Notre département œuvre inlassablement à travers des lois, des programmes et des projets, pour créer un cadre de vie idéal ; prenant en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. Je reste convaincu que ce document de plaidoyer sur lequel vous avez apporté vos réflexions aura un écho favorable auprès des partenaires et décideurs à tous les niveaux pour que désormais la problématique du handicap soit au cœur des priorités de développement de la Guinée ».

A préciser que OSH-Guinée est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif et apolitique qui est fondée sur des principes de rejet de toutes formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Sa mission principale est de de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées afin de les rendre autonomes et indépendantes et assurer leur pleine participation au processus de développement du pays.

