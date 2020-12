Habibatou Bangoura, en service au ministère de la Santé, vient d’être expulsée son lieu d’habitation, sis à la cité de Sans Fil dans la commune de Kaloum, se retrouvant à la belle étoile avec sa famille et ses bagages. Elle accuse Djenab Touré, la directrice du fichier électoral de la CENI, d’être responsable de son expulsion.

Selon Mme Bangoura, elle habite dans cet immeuble depuis 2011, au compte de la SOTELGUI et paye le loyer régulièrement qui est fixé à 200 000 francs guinéens et dit détenir tous les documents légaux pour habiter dans l’appartement situé au 3ème étage d’un bâtiment situé dans la Cité Sans Fil.

D’après la déguerpie, « c’est Djenab Touré qui est partie au Patrimoine bâti pour dire que le chef de l’État a ordonné de lui trouver une maison à Kaloum. Et sa première cible a été la Cité Sans Fil où le patrimoine bâti lui a donné une maison d’un salon, chambre et douche. Mais elle a dit que la maison est petite. Après, elle a regardé partout dans la cité et elle est venue tomber sur ma maison. Elle a dit aux gendarmes de me déguerpir des lieux sans préavis. Le mardi 24 novembre, vers 18 heures, ma fille m’a appelé pour me dire que quelqu’un est venu avec un document du patrimoine bâti et qu’ils veulent nous expulser de la maison. Pourtant, je suis en règle et c’est ainsi que j’ai appelé notre gérant pour lui expliquer le problème. Mais ce dernier m’a dit que c’est un faux dossier et qu’il viendrait récupérer le dossier avec moi mais malheureusement il n’est pas venu », a-t-elle expliqué au Djely ce mercredi.

Et de poursuivre : « J’ai été au Patrimoine bâti avec tous mes dossiers, ils m’ont dit que c’est un peu compliqué. J’ai appris que ce sont certains cadres du ministère des Postes et Télécommunications qui sont en train d’aider Djenab Touré pour me déguerpir. Et aujourd’hui mercredi, à 6 heures du matin, j’ai reçu la visite des gendarmes et de loubards accompagnés d’un conseiller juridique. Sur le coup, ils m’ont dit que c’est le Patrimoine bâti qui les envoie afin de me déguerpir de la maison. J’ai résisté parce que je n’ai reçu aucun préavis. Ils sont même partis dire à Mounir Cissé, DGA du Patrimoine bâti, que je ne suis pas en règle et que je suis déjà mise à la retraite. Ce qui est faux. Djenab Touré a insisté pour que je sois expulsée de la maison. Elle est partie même menacer Mounir Cissé pour m’expulser. Et me voilà maintenant à la belle étoile avec mes enfants et mes bagages. Je ne sais plus quoi faire et où aller ».

Jointe au téléphone par Ledjely.com, Djenab Touré a rejeté en bloc les accusations à son encontre. « Je ne suis pas responsable de son déguerpissement. C’est le Patrimoine bâti public qui a expulsé Madame Habibatou Bangoura. Le bâtiment est géré par le Patrimoine bâti public. Une simple citoyenne comme moi – du point de vu juridique – je ne peux pas venir prendre les gendarmes pour l’expulser. Elle ne vous a pas dit la vérité. Elle n’est pas expulsée par moi aujourd’hui, elle ne sera pas expulsée par moi demain. Elle a été expulsée par la direction générale du Patrimoine bâti public qui affecte une maison à un fonctionnaire. Et quand ce fonctionnaire n’est plus en fonction, il te retire le bâtiment. Je ne suis pas mêlée à son expulsion. Mais elle a été expulsée par le Patrimoine bâti public », s’est justifiée la mise en cause.

Du côté de la direction générale du Patrimoine bâti public, nos tentatives de joindre le DGA Mounir Cissé sont restées infructueuses…

Balla Yombouno