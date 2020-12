N’ZEREKORE : deux garçons meurent dans un puits

Ce mardi 1er décembre, deux enfants ont trouvé la mort dans un puits dans la commune urbaine de N’zérékoré. Tous deux âgés de deux ans, les enfants ont trouvé la mort suite à un accident consécutif à une négligence des parents. Le drame s’est produit précisément dans le quartier Gonia.

Selon Abdoul Aziz Barry, un témoin interrogé par notre rédaction, les deux enfants avaient été laissés par leur maman sous la garde de leurs sœurs. La maman elle-même étant partie pour faire les courses au marché. Mais quelques minutes après le départ de la maman, c’est une des sœurs qui, à son tour, « a quitté pour son lieu de travail laissant les enfants avec l’autre sœur ». Puis, après, nous rapporte le témoin : « les enfants, trompant la vigilance de la sœur restée sur place, sont allés jouer près du puits. Et c’est ainsi que tous deux, ils sont tombés là-dedans avec leurs jouets ». Repêchés, ils ont été transportés à l’hôpital où les médecins n’ont pu que constater le décès.

C’est l’unité de la protection civile de N’zérékoré qui, en arrivant sur les lieux du drame, a sorti les enfants du puits. Son chef, le capitaine Mohamed Lamine Soumah, confirme le drame. « Quand nous sommes arrivés, on a trouvé les deux enfants dans le puits au quartier Gonia 2. Sur place, on a décidé de les soutirer du puits. Il s’agit d’Amadou Sow âgé de deux ans et Alpha Oumar Diallo qui avait un an 6 mois. Selon nos informations, ces enfants jouaient à côté de ce puits non protégé ».

Emu, le chef de quartier de Gonia 2, tout en regrettant la perte des deux enfants, a invité les parents à redoubler de vigilance. « Je demande à chaque père de famille de veiller sur les enfants ». En outre, Cécé Laurent Loua met en garde : « Si désormais, je constate dans un foyer qu’un puits n’est pas couvert, je vais porter plainte contre ce père de famille ».

Niouma Lazare Kamano