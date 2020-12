UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER : Kassory Fofana inaugure plusieurs infrastructures

Le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, était ce mercredi dans l’enceinte de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, pour procéder à l’inauguration de plusieurs infrastructures construites par l’entreprise GUICOPRES, en présence de son PDG, pour un coût de réalisation total de 185 milliards de francs guinéens.

Dans sa communication sur lesdites infrastructures, le PDG de GUICOPRES, Kerfala Person Camara (KPC), a indiqué que « les ouvrages concernés par ce présent contrat sont : Un (1) bloc administratif en R+3 avec toitures couvertes, deux (2) amphithéâtres de 700 places chacun, un (1) bloc d’études en R+2, un laboratoire en R+4, un bâtiment R+2 pour la scolarité, deux (2) écoles doctorales en R+1, un (1) restaurant, un (1) palais de sport, un (1) magasin de stockage du mobilier et équipements des bureaux, des salles de classe et de laboratoire, la rénovation du bâtiment principal, de la salle des fêtes, du bâtiment Pharmacie, du bâtiment Géni civil, du bâtiment Génie mécanique, l’achèvement du bâtiment Informatique en R+2, l’extension du centre médical, l’aménagement extérieur, voiries et réseaux divers ».

Prenant la parole, le Premier ministre Kassory Fofana a indiqué que l’inauguration de ces infrastructures est le point de départ d’une série d’inaugurations dans tout le système éducatif depuis la base jusqu’à jusqu’à l’université. « Si l’on veut améliorer le système éducatif, il faut créer un cadre physique approprié qui permet aux encadreurs, aux enseignants et aux apprenants de se trouver à l’aise ; les uns pour enseigner, les autres pour apprendre. Pour le Pr. Alpha Condé et pour son gouvernement, le système éducatif est le moyen le plus puissant de transformer les réalités sociétales de la Guinée pour la construction d’une Guinée que nous souhaitons tous meilleure dans l’unité de ses fils et la concorde de ses fils », a-t-il assuré.

Balla Yombouno