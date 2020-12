15 DECEMBRE: le FNDC s’invite à l’investiture d’Alpha Condé

C’est un invité dont le président Alpha Condé et ses partisans auraient bien pu se passer à l’occasion de son investiture pour son troisième mandat. Mais ils vont décidément faire avec. En effet, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) qui refuse d’abdiquer ne voudrait pas laisser au chef de l’Etat le soin de savourer, comme il le souhaite cette journée de consécration. Ainsi, le mouvement qui se sera battu contre le troisième mandat depuis quasiment deux ans appelle le 15 décembre à une « manifestation éclatée » dans le Grand Conakry. En somme, si l’appel est suivi, on devrait s’attendre à une ville de Conakry affichant deux images contrastées. D’une part, dans l’enceinte du plais des Nations et plus largement dans la commune de Kaloum, des invités et des citoyens heureux de prendre part à une cérémonie symbolisant le point de départ de la troisième mandature d’Alpha Condé. D’autre part, le long de l’axe de la route Le Prince, des rues à minima disertes et des populations totalement désintéressées à ce qui se passera de l’autre côté de la ville.

La Coordination Nationale du FNDC, fidèle au combat contre le troisième mandat et l’autocratie, appelle à la mobilisation de tous les guinéens épris de justice pour prendre activement part à une manifestation éclatée dans tout le Grand Conakry le mardi 15 décembre 2020.

Cette journée de manifestation est une occasion de renouveler le rejet du troisième mandat par le peuple de Guinée et réaffirmer la détermination des démocrates du pays à poursuivre le combat démocratique jusqu’au départ du dictateur Alpha Condé afin de permettre une refondation totale de l’État Guinéen en le débarrassant de ce système corrompu.

Le mode opératoire ainsi que certaines dispositions pratiques pour la réussite de cette journée de manifestation seront communiquées aux militants de la démocratie dans les prochains jours.

Le FNDC réaffirme son engagement à poursuivre cette noble lutte pour rendre justice aux victimes sauvagement assassinées par ce clan mafieux. Et aussi longtemps qu’Alpha Condé s’accrochera au pouvoir, notre combat se poursuivra sans répit.

Alpha Condé ne pourra plus jamais s’asseoir tranquillement dans un fauteuil souillé de sang pour prétendre diriger un peuple opprimé mais déterminé à se libérer.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Conakry, le 03 décembre 2020