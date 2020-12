La Papeterie Centrale offre des fournitures scolaires à Foot for Change

Pour la rentrée des classes, la Papeterie Centrale a fait un don de fournitures scolaires aux 40 jeunes filles du projet Foot for Change. Papeterie de référence à Conakry depuis 1993, l’entreprise a fourni des cahiers, stylos et autres fournitures scolaires aux élèves pour leur permettre d’étudier dans les meilleures conditions.

« Foot for Change est un très beau projet, dont les valeurs tournées vers l’excellence et l’égalité des chances sont celles de nos équipes, déclare Ismaël Sayegh, Directeur Général de la Papeterie Centrale. Nous souhaitons à toutes ces jeunes filles une excellente année scolaire et pleine de réussites ».

Pour Frédéric Bouzigues, Secrétaire Général de la Fondation SMB-Winning, « Je tiens à remercier aux noms de toutes les jeunes élèves et tous les membres de Foot for Change la Papeterie Centrale pour ce don. L’arrivée de ce nouveau partenaire témoigne de la pertinence et de l’intérêt de ce projet ».

Foot for Change a été lancé en janvier 2019 par la Fondation SMB-Winning afin de créer un programme sur un format sport-études tourné vers le football féminin. Composée uniquement de jeunes filles, l’association vise à promouvoir la pratique sportive et l’excellence scolaire pour contribuer à l’égalité des chances et à la promotion féminine en Guinée.

Ismael Diakité, Haut-Représentant du Consortium, déclare que « les équipes dirigeantes du Consortium sont très fières des avancées de ce projet social qu’est Foot for Change, centré sur l’épanouissement de la jeunesse par la performance sportive et l’excellence scolaire. Ce type de projet soutenu par la Fondation SMB-Winning est représentatif des projets que nous souhaitons impulser en Guinée ».