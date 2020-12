La troisième édition du Festival de théâtre de Dubréka (FESTARD) est prévue du 7 au 13 décembre prochain. L’annonce a été faite ce vendredi 4 décembre par ses initiateurs lors d’une conférence de presse qu’ils ont animée au Centre culturel franco-guinéen à Conakry.

Selon le directeur artistique du FESTARD, Boubacar Bah, plusieurs activités sont programmées, comme des spectacles, un carnaval dans la préfecture de Coyah, des ateliers de formation, des spectacles de conte, la présentation du projet ‘les assises du théâtre de Guinée’, des visites touristiques telle que celui du port négrier et des tables rondes.

Pour son directeur exécutif, Hassane Hilal Sylla, « le FESTARD est un festival qui a trois innovations et qui s’appuie aussi sur les réalités que nous avons vécues cette année. Nous sommes en période de COVID-19 et [certaines] frontières terrestres sont fermées. Cela nous a envoyé à réfléchir et proposer une nouvelle démarche pour le festival. Cette année, l’accent est mis sur les projets de création. Ce que nous voulons, c’est amener les associations culturelles et artistiques à mener les compagnies de théâtre, à proposer des projets de création qui vont être financés par les partenaires que nous aurons. Aussi, nous permettons les productions locales cette année puissent être privilégiées au niveau de la diffusion, puisque nous ne pouvons pas faire venir des compagnies étrangères ».

Apres avoir écouté les initiateurs, Malick Kébé – le directeur général du Fonds de développement des arts et de la culture (FODAC) – a justifié sa présence à cette conférence pour apporter son soutien aux organisateurs avant d’annoncer qu’il prendrait part au FESTARD afin d’échanger avec les opérateurs culturels du secteur du théâtre sur comment monter un dossier de financement et comment obtenir un décaissement avec le Fonds de développement des arts et de la culture.

Le directeur national de la Culture, Jean-Baptiste Williams, a salué cette initiative. « Ce qui me réjouit est que vous participez au développement d’un art qui prend de l’essor. Moi, je mesure vraiment le progrès que cet art a eu à faire durant cette décennie. Et avec le FESTARD, il y a beaucoup d’innovations », a-t-il indiqué.

Rendez-vous est donc pris du 7 au 13 décembre 2020 au centre Siba Fassou de Dubreka.

Balla Yombouno