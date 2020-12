BOKÉ : une nouvelle étape franchie dans le cadre du projet Energie de l’OMVG

La sous-préfecture de Malakouya, dans la préfecture de Boké, a servi de cadre ce vendredi 4 décembre 2020, à la cérémonie de montage des pylônes du Projet de transport d’énergie 225 KV lot 4 Linsan – Kaleta – Boké. Un projet mis en œuvre par l’entreprise chinoise SUMEC succursale d’Afrique. Il s’inscrit dans le cadre du projet Energie de l’Organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), lancé en février 2017.

Ce projet régional se veut un système d’échange d’énergie électrique de l’Afrique de l’Ouest (WAPP), piloté par ses 4 pays membres, à savoir la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie et le Sénégal. Il sera parallèlement accompagné d’un vaste programme d’électrification rurale permettant de raccorder les zones traversées par la ligne d’interconnexion dont la mise en œuvre complète est prévue le 31 décembre 2021.

La cérémonie a été présidée par Bountouraby Yattara, la ministre de l’Energie, accompagnée du directeur de cabinet de la Présidence, de responsables de l’OMVG, des directeurs généraux d’Electricité de Guinée (EDG) et de Kaleta, en présence d’une forte délégation des autorités locales conduite par le gouverneur de la région de Boké.

Dans son intervention, Bountouraby Yattara est revenue sur les points-clés du projet Energie de l’OMVG. « Il comprend la ligne d’interconnexion en cours de construction de 1 677 kilomètres de long, dont 571 kilomètres en Guinée, 15 postes sources dont 5 en Guinée (Mali, Labé, Linsan lancés en novembre 2018, extension du poste de Kaleta et Boké). Un système de dispatching principal à Linsan en Guinée et de relève à Tambacounda, au Sénégal). Cette ligne est équipée de 36 lignes de fibres optiques pour les télécommunications », a-t-elle expliqué. La ministre guinéenne de l’Energie a ajouté que la seconde composante du projet est l’aménagement hydroélectrique de Sambangalou, d’une puissance installée de 128 MW, pour une production annuelle de 394 GWH et un réservoir de 3,8 milliards de mètres cube dont 82% sur le territoire guinéen, signé le 2 décembre 2020.

Poursuivant ses propos, elle a expliqué que l’interconnexion comprend 7 lots lignes et 7 lots postes dont 3 et 2 d’entre eux concernent respectivement la Guinée, mais aussi 1 lot de dispatching. « Le lot numéro 4, composé du tronçon BoKé – Kindia – Kaleta – Linsan, est stratégique dans le réseau OMVG et le système d’énergie électrique du WAPP. Ce tronçon permet l’évacuation de l’énergie électrique Souapiti – Kaleta vers les pays membres de l’OMVG et les sociétés minières de Boké. Ceci permet à la Guinée de diversifier ses sources de devise », a souligné Bountouraby Yattara.

Plus loin, elle a ajouté que le réseau de l’OMVG sera interconnecté avec ceux de la ligne Transco CSLG (Côte d’Ivoire – Sierra Leone – Libéria – Guinée), Guinée – Mali, Linsan – Fomi, Linsan – Faranah – Kissidougou – Gueckedou – Magenta – N’Zérékoré et le système OMVS à partir du poste de Linsan. « Le poste de Boké, raccordé au tronçon Boffa – Fria – Kaleta sera stratégique pour toutes les populations et les industries minières de la région en leur permettant d’accéder à l’énergie renouvelable à bas prix », a-t-elle renchéri.

Le lancement de ce projet intervient à un moment où la recette en électricité est peu luisante à Boké. Ce, malgré son potentiel minier. Dans la commune urbaine, les populations n’ont l’électricité dans les foyers que la nuit, généralement avec des tensions basses.

Selon des informations recueillies sur place, seul l’un des quatre groupes électrogènes offerts récemment par une société minière est opérationnel, faute d’entretien. Toutefois, le préfet, lui, annonce avoir reçu d’autres groupes électrogènes, il y a deux semaines.

Hawa Bah, de retour de Boké pour Ledjely.com