En Guinée, l’électrification rurale pourrait freiner l’exode rural (Lansana Fofana)

Lors du lancement du projet de montage des pylônes 225 KV lot 4 de l’OMVG à Boké vendredi dernier, Lansana Fofana, haut commissaire à l’Organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), a assuré que dans le cadre du programme d’électrification rurale prévu parallèlement, c’est possible de freiner l’exode rural tout au long des villages traversés par la ligne d’interconnexion régionale.

« Il y a un projet qu’on va bientôt proposer à Madame la ministre [de l’Energie] : la ligne Linsan – Balassa – Mamou – Faranah – Kissidougou – N’Zérékoré pour compléter la boucle. Parce que la production de l’énergie a quatre étapes importantes, à savoir : la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Si on veut qu’un système énergétique soit fiable, il faut effectivement que ces 4 structures soient fonctionnelles et fiables. Donc, c’est extrêmement important que le réseau des transports soit développé pour que l’ensemble des populations guinéennes puissent bénéficier du réseau. Parallèlement à cette ligne d’interconnexion 225 KV, l’OMVG a un programme d’accès universel à l’énergie pour l’électrification rurale de tous les villages et collectivités traversés par la ligne et même en dehors de la ligne, avec le financement de la BAD (Banque africaine de développement) et la Banque mondiale. (…) Même si nous nous transformons tous en agent de sécurité, nous ne pourrons rien contre l’exode rural, l’immigration clandestine, tant que nous ne transportons pas le bonheur au niveau local. Il faut que dans les villages, les gens n’aient plus besoin d’aller dans les villes pour avoir la télévision, l’internet, charger leurs téléphones, faire fonctionner leurs petites et moyennes entreprises », a assuré Lansana Fofana.

Hawa Bah de retour de Boké pour Ledjely.com