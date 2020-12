Après le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), c’est au tour de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) d’annoncer leur intention de perturber la cérémonie d’investiture du président Alpha Condé, prévue le 15 décembre prochain, pour un troisième à la tête de la Guinée. En effet, dans un communiqué rendu public ce dimanche, la coalition qui a soutenu la candidature de Cellou Dalein Diallo à l’élection présidentielle du 18 octobre dernier appelle à manifester les 14 et 15 décembre dans le Grand Conakry, c’est-à-dire la capitale et ses préfectures environnantes de Coyah et de Dubréka. Ci-dessous le communiqué de l’UFDG et de ANAD…

L’ANAD/UFDG rappelle avec force que les résultats sortis des urnes de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 ont conféré la victoire à son candidat Mamadou Cellou Dalein Diallo.

L’ANAD/UFDG considère que la cérémonie d’investiture prévue le 15 décembre 2020 consacre l’imposture comme en attestent le manque de ferveur des guinéens mais aussi l’absence d’intérêt pour la communauté internationale dû au hol-up électoral.

L’ANAD/UFDG invite les populations à protester contre cette investiture factice à travers des manifestations éclatées les 14 et 15 décembre 2020 dans le grand Conakry.

En dépit des simulacres et autres gesticulations de M. Condé, l’ANAD/UFDG rappelle que la lutte contre le vol des deniers publics, la corruption et l’impunité commence par la lutte contre la fraude électorale.

Le pouvoir du peuple est plus puissant que ceux qui exercent le pouvoir. La résistance est notre droit le plus légitime.

Défendons le choix électoral du peuple !

Luttons contre la fraude électorale !

Ensemble pour l’alternance et la démocratie !

Seule la lutte libère !

Pas de recul !

Conakry, le 06 décembre 2020