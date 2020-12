N’ZÉRÉKORÉ : les artisans dénoncent leur « abandon » par les autorités

L’artisanat valorise la culture de la Guinée forestière. Mais de nos jours certains artisans – qui ont opté pour la pratique de métiers traditionnels – se voient « abandonnés » par l’État. C’est le cas de la coopérative des fabricants de sacs et autres objets avec le raphia.

Créée en 1972, la coopérative des fabricants de sacs, de portefeuilles, de chaussures, de gourde, de tapis à table, prenait part à des foires nationales et internationales, où ces occasions étaient mises à profit pour exposer ces objets faits des mains des artisans de la région.

Mais depuis plusieurs années, ces amoureux des lianes de raphias vivent dans l’oubliette des autorités en charge de promouvoir « le made in Guinea ». Face à cet état de fait, le président de la coopérative des fabricants des objets d’art avec le raphia sort du silence. « Depuis dix ans, le gouvernement ne nous aide pas à prendre part aux foires nationales, comme à Conakry, et internationales. En 2009, j’avais pris part à une foire internationale à Alger pour le deuxième festival panafricain, où j’avais représenté la Guinée forestière avec nos produits », se souvient Siba Haba.

« Pourtant, fait-il remarquer, les foires sont des excellentes occasions pour nous de valoriser nos produits ». « Mais, aujourd’hui, on est oubliés par l’État (…) Si rien n’est fait, ce métier risque de disparaitre. Car les jeunes ne sont pas intéressés par ce métier puisque pour eux, c’est un métier de vieilles personnes », regrette-t-il.

Poursuivant, M. Haba évoque aussi la rareté des touristes, grands acheteurs des produits de l’artisanat. « On fabrique divers objets d’art, comme les sacs pour homme et femme, des chaussures, des portefeuilles, des nattes pour table, etc. On fait tout cela avec le raphia. A l’heure qu’il fait, nos produits ne s’écoulent pas rapidement comme avant parce que les touristes ne viennent plus », explique-t-il.

Pour retrouver le vestige de l’époque dorée des artisans de la Guinée forestière, Siba Haba souhaite l’implication des autorités pour la revalorisation de l’artisanat guinéen, en passant par des aides étatiques mais aussi en facilitant la participation des artisans à des foires nationales et internationales.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com