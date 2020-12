ECONOMIE : la Guinée obtient près de 50 millions de dollars US du FMI

La note du Fonds monétaire international (FMI) à propos des cinquième et sixième revue du programme économique et financier de la Guinée appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) était très attendue. Elle est enfin arrivée ce mercredi 10 décembre. Et elle est plutôt positive. En effet, au cours de sa réunion de ce mercredi, le Conseil d’administration du FMI a approuvé l’achèvement de ces deux dernières revues. Conséquence, la Guinée obtient un « concours financier immédiat de 34,426 millions DTS, soit 49,471 millions de dollars US« . Une conclusion heureuse dont se réjouissent tout naturellement les autorités guinéennes qui y voient notamment le signe de meilleures perspectives pour 2021.

C’est ainsi que le ministre guinéen de l’économie, dans un communiqué rendu public à l’occasion, rappelle qu’au-delà du « concours financier qu’elle nous permet de mobiliser pour soutenir notre budget et notre balance des paiements, ces revues concluantes à l’instar de celles qui l’ont précédées, sont la concrétisation des bonnes performances réalisées par le gouvernement dans le cadre de son programme économique et financier« . Mamadi Camara qui se félicite d’autant de ces performances qu’elles interviennent dans un contexte marqué en particulier par la pandémie du Covid-19. « En dépit d’un contexte national et international difficile, marqué par la pandémie du coronavirus, le gouvernement a réussi à mettre en œuvre les mesures correctives pour atteindre les objectifs du programme de l’année 2019 et sur le reste l’année 2020 ouvrant ainsi de bonnes perspectives pour l’économie Guinéenne en 2021 en termes de stabilisation macroéconomique et de relance de la croissance économique », écrit-il ainsi.

Ceci étant, les autorités guinéennes n’omettent pas les efforts et les sacrifices que les Guinéens, dans toutes leurs composantes, auront consentis pour que le pays puisse engranger les résultats reconnus ainsi par le FMI. Aussi, tout en les remerciant, le ministre de l’Economie et des Finances dit les exhorter à « persévérer dans cette voie pour permettre à la Guinée d’avancer sur la trajectoire d’un développement durable et partagé au profit de tous les citoyens ».

Ledjely.com