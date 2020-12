Souvent critiquée pour sa rigueur et son intransigeance dans la gestion des dossiers financiers sensibles – le bras de fer qui l’avait opposée, en avril dernier, au Premier ministre et Chef de gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana est encore vivace dans les mémoires -, la ministre du Plan et du Développement économique a, en marge d’une conférence de presse animée, ce jeudi 10 décembre, conjointement avec son homologue du Budget et celui de l’Economie et des Finances, apporté des précisions sur le rôle que son département joue dans la gestion des dossiers administratifs.

Intervenant après le ministre du Budget qui a donné des explications sur le détournement présumé de 200 milliards de francs guinéens dont la ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Zenab Nabaya Dramé, est accusée, Mama Kanny Diallo, invitant à laisser « la justice faire son travail », a « précisé le rôle de [son] département dans le cadre des activités, notamment comment se fait la budgétisation (…) Le rôle [du ministère] du Plan, une fois que la vision est définie, c’est de faire la planification, élaborer le plan de développement. Une fois que cela est fait, on programme les investissements adossés à ce plan (…) A la suite de ça, nous avons la budgétisation (…) Nous, nous organisons des conférences budgétaires avec les départements sectoriels. Nous écoutons tous les techniciens et auparavant, nous faisons une lettre circulaire [pour] expliquer la procédure qui va gouverner ces discussions. Et chaque département vient avec une liste de projets approuvé par le ministre de tutelle. Cette liste de projets est revu selon les critères préétablis de conformité de l’état d’avancement des projets ».

Poursuivant ses propos, la ministre du Plan et du Développement économique a insisté sur cette précision qu’elle trouve importante : « Le ministère du Plan n’exécute pas les projets mais assure le suivi. [C’est cela] le rôle du ministère du Plan ! Souvent, on dit que le ministère du Plan a bloqué ceci ou cela. Le ministère du Plan ne bloque que les dossiers qui ne sont pas conformes aux procédures. Et une fois qu’il a un blocage, ça se fait par écrit adressé au ministre de tutelle. En cas de conflit, nous pouvons encore organiser des réunions pour savoir et se mettre dans l’ordre sur le contenu… »

Balla Yombouno