MAMADOU TARAN DIALLO : « Il n’y a jamais eu de remise en cause des droits de l’homme… »

L’humanité célèbre de jeudi 10 décembre la Journée internationale des droits de l’homme. En raison de la prévalence de la pandémie du nouveau coronavirus qui coïncide avec cette célébration, le thème de cette année est justement: « les droits de l’homme au cœur du relèvement et de la reconstruction post Covid« . Comme pour dire que dans la perspective de la sortie de la pandémie, la dimension droits humains ne doit pas être occultée. Et justement, à l’occasion du discours qu’il a livré pour la circonstance à l’occasion de la cérémonie organisée au Centre culturel franco-guinéen, le ministre de la Citoyenneté et de l’Unité nationale, a rappelé les messages édictés par les Nations unies dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Des messages qui, note Mamadou Taran Diallo, tournent autour de la priorité à accorder aux populations dans la gestion de la maladie, de la nécessité de recourir à des approches participatives et de veiller sur les effets discriminatoires de la pandémie. Le ministre Taran en aura également profité pour faire part des efforts que déploie son département aussi bien dans la promotion des droits humains qu’en matière de prévention et de gestion des conflits ou de renforcement du civisme. Et bien sûr, des malheureuses violences qui ont émaillée notamment les dernières élections, il en a également été question. Ceci étant, a tenu à relever le ministre de la Citoyenneté et de l’Unité nationale: « il n’y a jamais eu une remise en cause ou un doute sur les droits de l’homme consacrés par la constitution, les lois nationales et les conventions auxquelles la Guinée a adhéré« .

L’humanité célèbre le 10 Décembre de chaque année la journée internationale des droits de l’homme avec pour thème 2020 « les droits de l’homme au cœur du relèvement et de la reconstruction post Covid ». Cette célébration se déroule dans un contexte de crise sanitaire sans précèdent avec l’apparition de la pandémie COVID-19.

Cette pandémie a mis en lumière les limites des systèmes de santé et un défi sanitaire d’une ampleur jamais inégalée avec des conséquences de grandes portées économique, sociale voire politique. Dans ce contexte, quelle meilleure voie à explorer que les droits de l’homme, au premier chef le droit à la vie et à la santé pour rendre efficace la lutte contre cette pandémie ?

En ce moment de crise sanitaire, les droits de l’homme continuent de demeurer ce qu’il nous faut toujours pour non seulement sauver des vies mais aussi nous prémunir contre d’éventuelles crises à venir.

L’approche droits de l’homme dans la gestion de cette crise sanitaire est ainsi la solution devant nous permettre de nous relever. Une approche qui prend non seulement en compte la lutte contre la pandémie, mais intègre aussi les questions de vulnérabilité sociale, de développement inclusif et de lutte contre les discriminations.

C’est pourquoi la lutte doit s’adosser sur cette démarche à trois angles : renforcer la lutte contre la pandémie, minimiser son impact sur la vie des populations et tout faire pour que cette lutte ne crée pas de nouveaux problèmes et n’aggravent ceux existants.

Mesdames et Messieurs,

Le Gouvernement Guinéen adhère totalement à la thématique de cette année qui n’est autre que le résumé des messages clés lancés par les Nations Unies pendant les pires moments de la crise, à savoir :

Protéger la vie des populations est la priorité ;

Le virus ne fait pas de discrimination mais ses effets le font ;

Impliquer tout le monde dans la réponse qui doit donc être participative, transparente et responsable ;

La menace c’est le virus et non l’être humain ;

enfin être meilleur à la sortie de la crise par le renforcement des droits de l’homme.

Mesdames et Messieurs,

Distingués Invités,

Ces dix dernières années, Le Gouvernement de la République de Guinée sous la conduite du Président de la République, Pr Alpha CONDE a vaillamment et efficacement combattu pour vaincre deux épidémies dont les néfastes indicateurs évocateurs sont les suivants :

Ebola du 06 décembre 2013 au 29 décembre 2015 avec 2.500 morts, 115 sur 211 soignants morts et 5.000 orphelins ;

Covid 19 apparue le 12 mars 2020. Au 09 décembre 2020, il y a : 13.264 cas, 79 décès et 335 cas confirmés dans les derniers 14 jours.

En instaurant l’état d’urgence sanitaire depuis mars 2020 début du covid 19, l’Etat apporte de l’aide aux ménages vulnérables, offre des facilités fiscales aux entreprises et subventionne les fournitures d’eau et d’électricité.

En dehors de la pandémie du covid 19, les réalisations de la Guinée en matière des droits de l’homme en 2020 sont :

Documents de politique gouvernementaux élaborés et adoptés : la lettre de promotion et de protection des droits de l’homme ; la stratégie nationale de prévention et de gestion des conflits ;

Documents internationaux validés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : l’EPU 2020 (Examen Périodique Universel) et le rapport sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

Ateliers de formation et de renforcement des capacités ;

Echanges avec les membres du corps diplomatique et la société civile ;

Coopération soutenue avec le Haut-commissariat aux droits de l’homme.

En prélude et pendant l’année électorale 2020, le Ministère, conformément à ses attributions de promotion et de défense du civisme, des droits de l’homme, de la paix, de la réconciliation et de la prévention et gestion des conflits, a déroulé des campagnes et développé des messages d’éducation électorale sur :

« Voter, droit et devoir des citoyens : slogan : usez de vos droits, faites vos devoirs » ;

« l’élection est une compétition : slogan : oui au débat, non à l’affrontement » ;

« Appel à la consolidation de l’unité nationale : slogan : la compétition politique ne doit pas déboucher sur la confrontation ethnique ».

Les périodes électorales, moments d’expression des citoyens à vouloir diriger ou à choisir les dirigeants du pays ont connu de condamnables violences avec des dégâts matériels, des blessés et des morts qui appellent compassion, solidarité et justice. Ce sont des moments d’inacceptables et imprévisibles atteintes aux droits de l’homme, à la paix et au vivre ensemble. Le Ministère, porte d’entrée, facilitateur des défenseurs et promoteurs des droits de l’homme est fortement intéressé aujourd’hui sur d’urgentes actions de sauvegarde de ces droits, d’apaisement et d’ouverture de dialogue politique dans le pays.

C’est le moment de réitérer qu’il n’y a jamais eu une remise en cause ou un doute sur les droits de l’homme consacrés par la constitution, les lois nationales et les conventions auxquelles la Guinée a adhéré. Les défis à relever restent les conditions de jouissance et de mise en œuvre de ces droits.

Le thème de « reconstruire en mieux du COVID-19 » avec les droits de l’homme et ses 4 actions proposées par la Haute – Commissaire aux droits de l’homme font partie de l’action du gouvernement guinéen, à savoir : mettre fin à la discrimination sous toutes ses formes, lutter contre les inégalités, encourager la participation et la solidarité, promouvoir le développement durable.

Dans ce combat à gagner à tout prix et comme toujours, la Guinée sait compter sur le judicieux accompagnement de la communauté internationale qui ne lui a jamais fait défaut.

Bonne fête à tous ;

Je vous remercie pour votre bienveillante attention./.