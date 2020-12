Près de deux mois après l’attaque contre des éleveurs dans la sous-préfecture de Koumban, le directeur préfectoral de l’élevage de Kankan a livré les résultats du rapport d’enquête menée sur place par son service, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Devant un parterre de journalistes, Mamady Souaré a déclaré que son équipe « a constaté que 15 têtes de bovins ont été tuées, 34 ovins, 108 caprins et 33 volailles ont emportés » lors de l’attaque contre des éleveurs de la localité de Koumban. Et d’assurer : « ces bétails appartiennent à 13 éleveurs de toutes ethnies et de toute provenance ; 18 parcs dont 4 hangars et 15 habitations de fortune ont été détruits, 15 têtes de bovins abattus. Quant aux petits ruminants et volailles emportés, les éleveurs ont donné les informations suivantes : 15 têtes de bovins tués, 34 ovins, 108 caprins et 33 volailles… »

Poursuivant son intervention, il a souligné tout de même que ce rapport est loin d’être exhaustif, car « les enquêteurs n’ont pas pu aller loin dans leur quête d’information à cause des grandes herbes ». Pour obtenir ces informations, il a été demandé aux éleveurs de faire leur propre inventaire en termes de perte. « On a donné le feu vert aux éleveurs de retourner rassembler les animaux et de faire leur situation. Ils ont fait cette situation qui se trouve avec eux », a ajouté M. Souaré.

Selon nos informations, les éleveurs qui avaient subi des dommages lors de cette attaque perpétrée par des militants présumés du président Alpha Condé contre des partisans supposés de l’opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo se préparaient à saisir la justice pour demander une réparation.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com