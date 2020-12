Victime d’électrocution, un jeune travaillant pour une société de publicité dans un état critique

Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années, travaillant pour une société de communication et de publicité, a été victime d’électrocution ce vendredi 11 décembre alors qu’il accrochait une banderole sur un panneau publicitaire à Camayenne, dans la commune de Dixinn, non loin du siège de l’Institution nationale des droits de l’homme (INIDH).

Selon Mamady Kourouma, en service à l’agence d’Electricité de Guinée (EDG) de Coleah, peu après 12 heures, une équipe de cinq personnes, employées d’une société d’affichages publicitaires, est venue pour afficher une banderole. « Tout d’un coup, on a attendu un grand bruit ; et directement on s’est dirigés vers là-bas et on a trouvé un jeune suspendu, victime d’électrocution (…) C’est le fer qui tenait la banderole qui a dépassé le rayon de leur espace de travail et s’est dirigé vers la ligne arrière de 20KW. Leur fer a donc touché la ligne et le départ s’est automatiquement déclenché », a-t-il expliqué.

La victime n’est pas morte mais se trouve dans un état critique, a ajouté M. Kourouma. « Pour le sauver, on a appelé Tombo pour dire de ne plus servir le départ. Ce qui fut fait. Puis, on l’a fait descendre à travers notre grue et il a été conduit d’urgence à l’hôpital par les agents de la protection civile ».

Balla Yombouno