INCLUSION FINANCIÈRE : Vista Bank ouvre ses portes à Coyah

Vista Bank a une nouvelle agence ! Située au carrefour Sanoyah, dans la préfecture de Coyah, elle est logée dans un complexe comprenant notamment 3 postes, un espace d’accueil, 4 bureaux, une salle informatique, une salle de tri, une salle d’archives et des toilettes internes et externes, le local complète à 27 le nombre des agences de la banque en Guinée dont 17 à Conakry. Elle a été officiellement ouverte ce 14 décembre 2020 en présence des autorités locales et des employés de la banque fortement mobilisés pour la circonstance.

Dans son discours de bienvenue, Tirmidjiou Diallo, Directeur général adjoint de Vista Bank a expliqué que l’inauguration de cette agence s’inscrit dans le cadre de la politique d’extension de la banque. « En ouvrant une agence ici nous mettons à la disposition des braves populations et des opérateurs économiques des produits bancaires tels que les comptes courants, une gamme variée de comptes d’épargnes composée de l’épargne maison, des plans d’épargne d’étude et de retraite, etc, des produits de crédit répondant aux besoins de tout type de clientèle, des services SMS alerte, des produits de transfert d’argent tel que Vista Union, cash minute, Wari, etc. et bientôt des produits digitaux qui faciliteront la vente à distance » explique-t-il.

Pour sa part, Adama Kaba, représentant du préfet de Coyah a indiqué que l’avènement de cette agence est un pas de plus dans le processus de bancarisation du pays. « Il y a la place pour plusieurs institutions financières dans cette préfecture, du fait de la forte demande des différents acteurs de masse. Je peux dire sans risque de me tromper que votre implantation ici répond à de grandes attentes. Cette agence va soulager les opérateurs économiques », souligne-t-il à l’intention des responsables de la banque. Avant de formuler une dernière recommandation : « j’espère que vous continuerez sur cette lancée en vue de contribuer au développement du tissu économique de la préfecture de Coyah et d’apporter une inclusion financière tant voulue par les pouvoirs du pays »

Justement, N’Deye Fatou Faye, cheffe de l’agence annonce des stratégies pour accroître le taux de bancarisation de la population. « On va partir vers les populations de Sanoyah, et aller vers les profondeurs à Forécariah, faire du porte-à-porte et demander les besoins des clients en fonction des produits de notre banque », annonce-t-elle.

A noter que la cérémonie s’est terminée par une visite des locaux.

Hawa Bah