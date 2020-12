TROISIÈME MANDAT : Alpha Condé promet d’être le président de tous les Guinéens

Le président Alpha Condé, élu à l’issue de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier pour un troisième mandat, a prêté serment ce mardi 15 décembre 2020 devant les membres de la Cour constitutionnelle, en présence de plusieurs chefs d’États africains, des ambassadeurs accrédités en Guinée et d’autres invités.

Quelques minutes après sa prestation de serment, le chef de l’Etat guinéen au pouvoir depuis décembre 2010 s’est adressé à ses compatriotes à travers sa page Facebook. « Le mandat qui commence aujourd’hui, auquel tous les Guinéens ont contribué par leur engagement et leur vote, sera placé sous le signe d’une reconversion totale des mentalités et du renouveau pour notre pays. Je crois au talent et à l’énergie de la jeunesse, au courage des femmes qui sont le vrai moteur du développement de notre pays », a-t-il écrit.

Et de promettre d’être le président de tous les Guinéens : « Je réitère devant la nation mon engagement de continuer à œuvrer pour tous, en cette phase de notre histoire et pour notre avenir commun, car le pays a besoin d’un véritable sursaut national, dans l’objectif de consolider notre pacte républicain. Je suis le Président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié, aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c’est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d’aujourd’hui et relever les défis de demain. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation et j’ai acquis depuis longtemps, la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et soustraire la violence de notre environnement, afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité ».

Balla Yombouno