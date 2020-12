200 milliards : les trois journalistes attendus au TPI de Kaloum

Finalement, c’est ce mercredi que les trois confrères contre lesquels la ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a porté plainte se présentent au Tribunal de première instance (TPI) de Kaloum. Youssouf Boundou Sylla de Guineenews, Moussa Moïse Sylla de inquisiteur et Ibrahima Sory Traoré de Guinee7 iront répondre des accusations de diffamation portées à leur encontre par Mme Zenab Dramé sur laquelle il pèse des soupçons de détournement de plus de 200 milliards GNF. Ils étaient censés s’y présenter hier mardi. Mais l’audience a été reportée en raison de l’investiture du président Alpha Condé.

L’affaire révélée par nos confrères de Guineenews avait, on le rappelle, suscité de grands commentaires dans la cité. Au point que le gouvernement avait cru devoir voler au secours de la ministre mise en cause via un communiqué signé par le premier ministre et qu’au sein de l’opinion publique, beaucoup avaient jugé à la fois hâtif et inopportun. D’ailleurs, après ce communiqué et en raison de la pression de l’opinion, le procureur de la République avait annoncé l’ouverture d’une enquête devant se pencher aussi bien sur les soupçons de détournement que sur l’hypothèse de la diffamation. Mais la mise en cause n’a pas attendu de connaître l’issue de cette première action pour elle-même porter plainte contre nos confrères.

Balla Yombouno