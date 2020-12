Le 17e congrès électif de l’Ordre des avocats de Guinée s’est ouvert ce vendredi 18 octobre à Conakry, dans un complexe hôtelier de la place, en présence de plusieurs cadres de l’appareil judiciaire guinéen.

Et Me Djibril Kouyaté, l’actuel bâtonnier du Barreau de Guinée, est candidat à sa propre succession pour un second et dernier mandat de deux ans.

Pendant ce congrès, les 304 avocats en exercice dont 19 femmes et 35 avocats stagiaires dont 7 femmes auront la lourde tâche de reconduire ce vendredi Me Djibril Kouyaté. « Il s’agira donc d’un plébiscite, seul le bâtonnier Abdoul kabèlè Camara, après un brillant premier mandat, a bénéficié de l’adhésion de tous ses confères pour un second mandat en 2004. [Etant le] seul candidat donc, il a été [ré]élu par acclamation. Tout porte à croire que l’histoire va se répéter cette année », a souligné Me Malick Diakité, membre de l’ordre.

Me Djibril Kouyaté a été élu pour la première fois le 21 décembre 2018, avec 105 voix sur 180 votants.

Balla Yombouno