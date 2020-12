Lancement de la campagne ”Back to School”pour un retour effectif de tous les élèves à l’école

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation et l’UNICEF ont pris toutes les dispositions pour une réouverture sécurisée des classes et une inscription massive de nouveaux élèves au préscolaire et au CP1.

La fermeture des écoles, mesure inévitable contre la propagation de la pandémie du coronavirus a impacté près de 3 millions d’apprenants du préscolaire au secondaire. Jamais dans l’histoire de la Guinée autant d’enfants n’ont été déscolarisés en même temps. Cette situation a perturbé leur apprentissage et bouleversé leur vie, notamment les enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés. La pandémie a de graves conséquences qui peuvent mettre en péril les progrès durement acquis dans le domaine de l’amélioration des scolarisations et la qualité de l’éducation au niveau mondial en général et en Guinée en particulier.

Afin de permettre à chaque enfant guinéen d’âge scolaire de jouir de son droit à l’éducation pour l’année scolaire 2020-2021, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a procédé le vendredi, 27 novembre 2020 à l’Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique (INRAP) au lancement de la campagne de retour de tous les élèves à l’école. Cette année, le focus a été mis sur l’inscription massive de nouveaux entrants au préscolaire et CP1.

Présidée par Pr Amadou Bano Barry, Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, en présence de Christine Naré Kaboré, Représentante Adjointe de l’UNICEF, cette rencontre a connu aussi la présence des partenaires techniques et financiers, du Directeur Général de l’INRAP, des Directeurs de l’éducation des 5 communes de Conakry, du corps enseignant des écoles de Conakry et des associations des parents et amis de l’école.

Prenant la parole à cette cérémonie d’ouverture, Sidiki Diaby, Directeur Général de l’INRAP, a salué la vision de la reforme vers un enseignement de qualité que partage le Ministre de l’Education et de l’Alphabétisation avec ses collaborateurs et ses partenaires.

Lors de son allocution, la Représentante Adjointe de l’UNICEF n’a pas manqué de préciser que « Cette campagne devrait permettre de juguler et de freiner au niveau de la population en général et de certaines couches en particulier, la résistance que peuvent créer la désinformation et les rumeurs sur la COVID-19».

En dépit de la pandémie de la COVID-19 et des contraintes qu’elle impose à l’humanité, le système éducatif guinéen a validé l’année scolaire 2019-2020.

Pour sa part, le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation a invité les Inspecteurs régionaux de l’éducation (IRE), les Directeurs communaux de l’éducation (DCE), les Directeurs préfectoraux de l’éducation (DPE) et le corps enseignant au respect strict des mesures édictées par l’ANSS: « Nous pouvons ne pas contracter la COVID-19, une maladie qui résulte d’une pandémie est évitable si chacun de nous pose le bon geste, porter son masque, se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, ne pas serrer les mains des autres et bannir les accolades à l’occasion du retour à l’école, sont des mesures simples et efficaces pour se protéger et protéger les autres ». À l’endroit des parents, il ajoutera « A vous, parents d’élèves, je vous encourage à inscrire vos plus jeunes enfants au CP1 et à conduire les plus anciens dans leurs écoles le mardi 1er décembre 2020».

Cette cérémonie a été l’occasion de procéder à l’inscription symbolique de deux enfants au préscolaire et au CP1 et à la remise à l’UNICEF d’un satisfecit en or par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation pour sa contribution de qualité à la continuité des apprentissages.

Durant la cérémonie, le Ministre a également procédé à l’inauguration de la radio scolaire réhabilitée avec l’appui de l’UNICEF. Pour le Pr Amadou Bano Barry : « cette radio est une grande opportunité pour le renforcement du système éducatif Guinéen, surtout en cette période de COVID-19 ».

L’UNICEF attache du prix à l’éducation des enfants en Guinée, c’est pourquoi malgré la persistance de la pandémie, l’organisation appuie le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation pour le retour de tous les élèves à l’école et l’inscription massive de nouveaux entrants au préscolaire et au CP1 grâce à un soutien financier du Partenariat Mondial pour l’Education.

Aboubacar Sidiki Diallo