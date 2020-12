KANKAN : les fidèles chrétiens se préparent à fêter Noël, malgré le COVID-19

Dans moins de 48 heures, les fidèles chrétiens célébreront la fête de Noël. A Kankan, les fidèles rencontrés ce matin par le correspondant du Djely dans la région ont déclaré être prêts pour la célébration de cette fête malgré la conjoncture économique qu’ils traversent depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus en Guinée.

Dans la ville du Nabaya, les fidèles chrétiens catholiques et protestants sont dans la dynamique de la fête de Noël. De la cathédrale Notre-Dame des victoires et de paix en passant par l’église protestante évangélique de Kankan, les fidèles assurent les derniers réglages pour bien commémorer la fête qui marque la naissance du sauveur, selon les saintes écritures bibliques. Le curé de la paroisse Abbé Jean David Komano parle de la spécificité de cette célébration : « Cette fête marque la venue d’un sauveur, quelque soit les problèmes et les difficultés de la vie, nous sommes toujours fiers de la venue du Christ. La préparation est d’ordre spirituel, matériel. Nous sommes disposés à accueillir le sauveur et aucune pandémie ne peut impacter notre joie ».

Parlant des préparatifs, il a indiqué que ce mercredi est consacré aux enfants. « Car Jésus Christ, en venant au monde fut enfant. La veillée culturelle ce jeudi et la prière le vendredi 25 décembre à 10 heures ».

A l’église protestante, le programme est presque le même. Là aussi, quelques fidèles s’attèlent à rendre belle la maison. « Nous sommes heureux aujourd’hui et cette joie est grande, nos enfants ont déjà eu des habits et la fête va être belle », a indiqué Tedouno.

Maman Béavogui affirme avoir déjà fait le nécessaire pour ses enfants et, selon elle, le COVID-19 joue sur son économie mais pour cette fête, tout est presque prêt chez elle. « L’essentiel est la santé ! Nos enfants ont eu le nécessaire et nous serons à l’église dès demain soir pour prier, implorer la grâce de Dieu pour notre pays et ses enfants, la venue de Jésus Christ éloignera toute pandémie et maladie dans notre pays », a-t-il expliqué.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com