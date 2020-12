CONTROLE QUALITÉ : le directeur national loue la rénovation et l’équipement du laboratoire national

Prenant part au lancement de la marque de boissons SALAM, appartenant au groupe SONOCO, ce mercredi 23 décembre, Bah Ousmane, le directeur national du Commerce intérieur et de la Concurrence, a réitéré l’engagement de son département à accompagner les initiatives privées en Guinée. Il a également profité de l’occasion pour louer certaines réformes apportées par son équipe, notamment la rénovation et l’équipement du laboratoire de contrôle qualité en Guinée.

« Sous le leadership du ministre du commerce, l’architecte Boubacar Barry, nous avons entrepris des réformes essentielles dans l’environnement commercial et l’accompagnement du secteur privé. L’une des premières réformes dont on peut parler et dont on peut se réjouir aujourd’hui c’est le fait d’avoir renforcé les capacités opérationnelles de l’Office national de contrôle qualité. C’est extrêmement important. Il y a eu des réformes un peu partout. Mais ce qui concerne les produits de transformation, c’est l’Office national de contrôle qualité [qui s’en occupe]. Il n’y a pas encore très longtemps, le moindre produit alimentaire qu’on voulait analyser ici était évacué à Dakar ou dans d’autres pays de la sous région, comme on évacue nos malades à Dakar ou ailleurs pour se traiter. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous dire d’abord, sous fonds propre, qu’on a rénové le laboratoire de contrôle de qualité et on l’a équipé. Il est opérationnel ! Et grâce à la coopération internationale, nous avons un projet de plus de 4 millions de dollars pour renforcer encore les capacités opérationnelles. Et grâce à l’appui de la Banque mondiale, des laboratoires de contrôle de qualité décentralisés vont être mis en place au niveau des principales régions », a-t-il annoncé.

Hawa Bah