Avec près de 3 000 étudiants au compte de l’année académique 2020-2021, l’Ecole des soins de santé communautaire de Kankan est confrontée à des difficultés comme l’étroitesse des lieux qui l’abritent. Son directeur des études et des stages a rappelé la nécessité d’appuyer son institution, notamment en matière de local. Il l’a dit au cours d’un entretien avec le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Situé au quartier Energie dans l’enceinte même de la cour de l’hôpital régional de Kankan, le lieu qui sert de local à l’école publique des soins de santé communautaire devient de plus en plus exigu depuis quelques années. Son directeur des études lance un cri de cœur. « L’école n’existe pas et si elle existe, ce n’est que par le nom ! Elle a été créée en 1972 mais jamais son propre bâtiment n’a été construit. Le lieu qui l’abrite est une propriété de l’hôpital et notre site reste vacant. Nous sommes menacés chaque fois de libérer l’endroit par les responsables de l’hôpital. Le gouvernement, de son côté, a tenu assez de promesses mais en vain, on n’a pas de bureaux, ni de latrines encore moins nos propres salles de classe. Les étudiants se retrouvent dans des problèmes parfois au moment des cours même », a assuré Sekou Kouroussa Condé.

Pour finir, il invite le gouvernement et les personnes de bonne volonté à venir en aide à cette école pour lui donner une image enviable. « Il y a des fils et filles de Kankan qui peuvent nous aider. C’est la seule école de santé publique de la région de Kankan ! Pourquoi ne pas construire cette école hors pair ? », interroge M. Condé.

Michel Yaradouno pour Lejely.com