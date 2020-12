L’Organisation de secours aux handicapés (OSH-Guinée) a célébrée en différé la Journée internationale des personnes handicapées à travers un panel sous le thème ‘’Célébrons les handicapés de Guinée’’ organisé ce lundi 28 décembre à Conakry. L’organisation de ce panel s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées habituellement célébrée le 2 décembre.

Avant de parler de l’objectif de ce panel, Massoude Barry, la présidente de la dite ONG, a rappelé l’historique de la Journée internationale des personnes handicapées. « L’objectif de ce panel consiste à faire l’état des lieux sur de droits des personnes handicapées depuis la signature de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées dans le monde en général et en Guinée en particulier », a-t-il ajouté. Plus loin dans son intervention, Massoud Barry a réaffirmé sa volonté et son engagement d’accompagner l’État dans la mise en œuvre de programme inclusif pour un développement harmonieux et durable. Cela, en rapport avec sa vision et sa mission en faveur des personnes handicapées.

Finda Iffono, la directrice de programme et influence à Plan International Guinée, partenaire technique et financier de l’OSH-Guinée, a pour sa part rappelé le contexte de leur partenariat. « Plan International Guinée a inscrit au cœur de ses programmes l’inclusion et la diversité, c’est-à-dire que toutes les personnes sont égales ; et il faut inclure tout le monde pour avoir un développement durable. C’est dans ce cadre que nous avons un partenariat avec OHS Guinée, que nous voulons développer afin qu’elle porte le lead pour associer toutes les autres organisations pour que les personnes porteuses de handicap sachent qu’elle ne sont pas laissées pour compte mais elles sont prise en compte par l’État et par les organisations nationales et internationales et surtout dans les programmes prioritaires de Plan International. Donc, c’est pourquoi nous les appuyons financièrement et techniquement afin que cette structure et des personnes handicapées portent elles-mêmes le message de plaidoyer à l’endroit de toutes les bonnes personnes pour que leurs droits soient pris en compte », a-t-elle déclaré.

La création de sections de handicap et inclusion dans tous les départements ministériels et au sein des institutions républicaines dans le but d’intervenir en faveur de toutes les personnes handicapées de Guinée, l’engagement des ces personnes handicapées dans la fonction publique… sont entre autres les recommandations formulées par des personnes handicapées suite auxquelles Sory Sidibé, chef section autonomisation et inclusion des personnes handicapées à la direction de l’Action sociale a réagi. « L’engagement de l’Etat n’a jamais fait défaut, à partir du moment où il est partis prenant à toutes les conventions relatives aux droits des personnes handicapées et cela se réitère par l’engagement du président de la République qui, lors de son investiture, a dédié son mandant à trois catégories de personnes dont les personnes handicapées. Nous allons saisir cette opportunité pour faire la promotion des personnes handicapées comme elles le souhaitent », a promis M. Sidibé.

Mariama Ciré Diallo