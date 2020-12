KINDIA : la protection civile dresse son bilan de l’année 2020

Comme à l’approche de chaque fin d’année, le service de la Protection civile de la région administrative de Kindia dresse le bilan de ses interventions en 2020. Des activités qui se subdivisent en plusieurs catégories comme le secours médical d’urgence, le transport de patients et l’intervention lors de manifestations sociopolitiques.

Selon le commandant Ibrahima Sory Kaba, intervenant dans la grande édition de la radio nationale ce mardi, a indiqué que pendant l’année 2020 « on a enregistré 123 sorties, réparties comme suit : les secours médicaux d’urgence on a fait 8 sorties, les secours routiers 16 sorties, les sauvetages 1 cas, l’extinction d’incendies 29 cas, la couverture de manifestations 25 cas, le transport de corps on a fait 8 cas, les prestations humanitaires 7 cas, une fausse alerte a été enregistrée, et les affaires sociales on a enregistré 28 sorties ».

Un bilan considéré comme étant largement positif d’autant que le service de la protection civile de la Cité des Agrumes ne dispose que de trois engins pour toute la préfecture de Kindia et 30 agents pompiers…

Balla Yombouno