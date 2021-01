VŒUX DE NOUVEL AN : Aboubacar Makissa retient que « l’année 2020 a été marquée par une révolution institutionnelle »

Nous voici arrivés à la fin d’une année qui a été marquée par à la fois du chagrin et de désarroi en raison bien entendu de l’apparition du nouveau coronavirus. Cette pandémie qui a arraché à notre affection les nôtres, sérieusement bouleversé l’ordre mondial et fortement assombri notre joie de vivre dans un monde d’instincts lumineux.

Je m’incline devant la mémoire des compatriotes qui sont morts du fait de cette maladie. Par la même occasion, je rends un vibrant hommage aux agents de santé qui ont sacrifié leurs vies pour sauver d’autres. Je remercie et félicite également le chef de l’Etat et son gouvernement, à sa tête le Premier Ministre chef du Gouvernement, qui n’ont ménagé aucun effort pour rompre la chaine de contamination, ainsi diminuer drastiquement le taux de contamination de la maladie dans le pays, et faire en sorte que le taux de létalité dans notre pays soit un des plus bas au monde.

Il convient néanmoins de noter que l’année 2020 qui s’en va, a été marquée par une révolution institutionnelle dans le Pays. En dépit de l’opposition d’une certaine catégorie de la population, ayant usé de manifestations violentes proscrites en démocratie, les Guinéens dans leur écrasante majorité ont approuvé l’adoption d’une nouvelle constitution. Celle qui prend en compte toutes leurs préoccupations du moment et qui tourne la page de la transition.

C’est aussi l’année qui a consacré le plébiscite du Président Alpha Condé qui devient ainsi le premier président de la quatrième République. Cet acte est sans doute la reconnaissance des efforts de développement et d’unité nationale consentis par cet homme providentiel dans sa gestion du pays.

En effet, je lui souhaite mes vœux de succès pour la nouvelle aventure à la tête du pays.

Mes vœux vont également à l’endroit du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana ainsi qu’à tous les ministres de son Gouvernement, pour leurs efforts constants aux côtés du chef de l’Etat pour la mise en œuvre du projet de société de celui-ci.

A mon ministre du Budget, mes vœux de santé et l’expression de ma gratitude pour son accompagnement à la Direction nationale des impôts.

Cet accompagnement a permis la mise en place des réformes majeures. Au nombre desquelles, le NIF-P et la plateforme E-tax. Ceux-ci vont à coup sûr contribuer à l’automatisation des procédures pour un élargissement de l’assiette fiscale et la sécurisation des recettes. Je formule les veaux pour que cette révolution au sein de l’administration fiscale requiert l’adhésion totale des contribuables et de tous les agents des impôts

A mes collaborateurs, je souhaite plein succès. Je leur voue toute ma reconnaissance pour leur collaboration et le sens du devoir accompli qui ont permis à l’administration fiscale d’atteindre ses objectifs budgétaires dans un contexte de crises politique et sanitaire absolument défavorable.

Je prie Dieu que l’année nouvelle soit pour notre pays et pour son premier responsable, en l’occurrence le chef de l’Etat, la fin de toutes les désillusions et péripéties incertaines qui ont jonché la marche normale de notre nation.