PRIMATURE : Kassory Fofana plébiscité par 80% des sondés proches de la mouvance (AGSP)

Une shortlist de huit personnalités a été testée

Comme tout sondage portant sur la cote de popularité, il a été question de choisir entre des personnalités politiques et publiques. Le choix de l’AGSP a porté sur huit personnalités appartenant à la fois à la société civile et à tous les bords politiques en Guinée. Pour mieux comprendre l’état de l’opinion sur la question du profil du Premier ministre, l’AGSP a demandé aux guinéens de faire leur choix dans cette shortlist en proposant une série de questions relatives à leur perception de l’action politique et sociale des nominés, leur opinion sur leur intégrité morale et leur compétence supposée. En outre, un item a porté sur le choix spontané de Premier Ministre selon la préférence des sondés. Enfin, la question de la nature – ouverte notamment à l’opposition ou fermée à la seule mouvance présidentielle – du futur gouvernement a été posée.

M. Kassory Fofana se porte mieux dans l’opinion publique

Si le sondage de l’AGSP place le Docteur Ousmane Kaba, leader du Parti PADES, comme le premier choix des guinéens pour occuper le poste de Premier ministre, l’étude prouve néanmoins que le Docteur Kassory Fofana résiste bien dans l’opinion publique. Il se place deuxième avec 25,56% des personnes interrogées, plus de dix points derrière le candidat malheureux du PADES lors de l’élection présidentielle (36,47%).

Dans un contexte de défiance politique, surtout d’une bonne partie de l’opposition dont on rappelle qu’elle est majoritaire dans l’échantillon (56% contre 44%), le fait que l’actuel Premier Ministre, proche du Chef de l’Etat, se retrouve à un tel niveau dénote d’une certaine façon, une forme de validation de son travail à la primature dans l’opinion publique.

Le bilan de M. Kassory Fofana depuis deux ans et demi à la primature semble jouer en sa faveur dans l’opinion tant les réformes ont été réalisées au pas de charge. De la création des agences nationales – Anies, Aguifil, Aficom – aux programmes comme Wuri ou la Mamri en passant par la lutte contre la corruption, M. Ibrahima Kassory Fofana semble avoir récolté une forme de reconnaissance de l’opinion du travail bien fait.

Kassory Fofana plébiscité par 80% des sondés proches de la mouvance

Le duo Dr Ousmane Kaba et M. Ibrahima Kassory Fofana raflent à eux d’eux près des deux tiers des choix des sondés (62,03%). Cette forte proportion d’adhésion populaire explique l’ancrage du locataire du palais de la Colombe auprès des Guinéens. Mieux, quand on analyse l’échantillon selon les préférences politiques des personnes, il apparaît clairement que l’actuel Premier Ministre reste le principal choix au sein de la mouvance présidentielle : «80% des sondés se déclarant proches ou être de la mouvance présidentielle ont choisi M. Ibrahima Kassory Fofana» peut-on lire à la quatrième page paragraphe 3 dudit rapport.

Par ailleurs, l’étude révèle qu’ «en termes de préférence pour les personnalités proposées, les personnes issues de l’opposition penchent en très grande majorité pour Dr Ousmane Kaba (73%)». Que les sondés proches de l’opposition soient défavorables en majorité à M. Ibrahima Kassory Fofana est tout à fait compréhensible en ce sens que l’engagement de l’actuel Premier ministre en faveur de la mise en œuvre du programme de gouvernance du Président de la République fut total. D’ailleurs, la forte présence des sondés proches de l’opposition explique contre toute attente qu’ils militent à près de 8,2% à la nomination du leader de l’UFDG.

Toutefois, de toutes les personnalités citées, M. Ibrahima Kassory Fofana apparaît comme la figure la plus transversale en récoltant des scores intéressants dans toutes les couches sociales et dans toutes les formations politiques.

Ce constat est corroboré par les réponses fournies à la question ouverte sur la préférence des Guinéens au poste de Premier Ministre. On peut lire dans les conclusions de l’étude que le choix des Guinéens porte sur deux principales personnalités dont M. Ibrahima Kassory Fofana et Dr Ousmane Kaba : «Indépendamment des préférences politiques, du lieu de résidence ou de la profession, l’actuel Premier Ministre et le leader du PADES sont nettement cités par rapport aux autres personnalités. Près du tiers des personnes les ont cités, respectivement 32, 2% et 30,2% ».

En définitive, nul n’est dans le secret des dieux pour savoir qui sera choisi par le président de la République, néanmoins sur la base de l’opinion publique guinéenne, le maintien de M. Ibrahima Kassory Fofana à la primature semble ne pas faire de doute.

Rappel méthodologique

Entre le 1er et le 6 Décembre 2020, l’Association Guinéenne de Sciences Politiques a réalisé un sondage auprès des guinéens sur le profil type souhaité du Premier ministre dans le prochain gouvernement. Le sondage a porté sur un échantillon représentatif de 934 personnes choisies selon la méthode des quotas (sexe, résidence, âge) après une stratification par regroupement régional de toutes les communes du pays. Le dernier fichier électoral rendu public par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ayant servi de base de sondage à cette étude renseigne le poids des quartiers, des communes, des préfectures et de régions. Ces informations in fine permettent de déterminer le nombre de femmes et d’hommes à interroger à l’intérieur des quartiers et des communes.