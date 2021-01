LABÉ : une vingtaine d’accidents enregistrés lors des fêtes de fin d’année (sources hospitalières)

Après les fêtes de fin d’année, l’heure est au bilan. Selon les statistiques obtenues auprès de l’hôpital régional de Labé par l’Agence guinéenne de presse (AGP), contrairement à la déclaration de la police, une vingtaine de cas d’accident ont été notifiés dans la Cité de Karamoko Alpha à l’occasion de ses fêtes.

D’après l’agence, dans la journée du jeudi 31 décembre 2021, les accidents de moto et de voiture ont fait 7 cas de blessés simples. Le jour qui a suivi, la situation est devenue plus alarmante avec l’enregistrement de 10 cas d’accidents soldés par des blessures simples et deux autres cas de traumatisme crânien avec une perte de connaissance de courte durée. Les cas compliqués ont été transférés au niveau des services de traumatologie pour des soins intenses.

A la police de la ville, le commissaire a indiqué qu’aucun cas d’accident ne lui a été remonté. « Nous n’avons pas enregistré d’accident mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’accident. Mais les gens ne viennent vers nous que s’ils n’arrivent pas à se comprendre pour la réparation des engins. Et dans ces conditions, ça devient compliqué pour nous de reconstituer les faits et savoir qui a raison parce que ça trouvera que les traces n’existent plus », a confié hors micro le commissaire central de la police routière de Labé, le commandant Tidiane Sanoh.

Bien que plusieurs accidents aient été enregistrés dans la ville, aucun cas mortel n’a pour le moment été notifié. Cependant, certains cas sont dans des situations critiques, a ajouté l’AGP.

Ledjely.com avec AGP