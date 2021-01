RATOMA : 11 390 déclarations de naissance enregistrées en 2020

Ces chiffres ont été donnés par la cheffe du Service de l’état civil à la commune de Ratoma, dans la banlieue de Conakry, au cours d’un entretien qu’elle a accordé à un groupe de médias dont Ledjely.com.

Selon Fatoumata Binta Diallo, la commune de Ratoma a célébré 1 571 mariages, enregistré 11 390 déclarations de naissances, 146 certificats de décès en 2020. « Nous avons transcrit 7660 jugements supplétifs et 489 autres actes régularisés » également au cours de l’année écoulée.

Comme dans la plupart des services, le coronavirus a eu un impact négatif sur le fonctionnement du service de l’état-civil de Ratoma, parce que plusieurs dossiers du mois de mars ont été reportés à des dates ultérieures. « Ce qui a fait que par rapport aux mariages, le bilan de 2020 est inférieur à celui de 2019. En 2019, on avait célébré 2 200 et quelques mariages. Par contre, pour les naissances, à travers les dispositifs qu’on a mis en place, il y a eu une hausse d’actes de naissances. Grâce à nos partenaires, on a déployé des agents au niveau des structures de santé qui récoltent dès la naissance les données et nous envoient les informations ici. Donc, on a enregistré 11 390 actes de naissance contre 10 426 en 2019 », a ajouté Fatoumata Binta Diallo.

Balla Yombouno