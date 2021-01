Inquiète de l’état de santé de son mari, Hawa Dian Doukouré plaide pour l’évacuation de Foniké Mengué

L’épouse de Foniké Mengué, responsable de la mobilisation du FNDC, détenu à la Maison centrale depuis plus de trois mois, s’est rendue de nouveau ce mercredi 6 janvier 2021, à la prison civile de Conakry pour s’enquérir de l’état de santé de l’activiste anti-troisième mandat.

Après avoir constaté l’état de santé de son mari qui se détériore en ce 12e jour de grève de la faim, Hawa Dian Doukouré plaide pour l’hospitalisation de Foniké Megué dans une clinique spécialisée avant l’ouverture son procès qui se fait attendre.

« Aujourd’hui, physiquement, il ne va pas bien. Il a mal au ventre, il a des vertiges et il perd du poids (…) Quatre mois après [le début de] sa détention [préventive], aucun jugement en vue. C’est désolant, vraiment ! Je demande à ce qu’il soit évacué dans une structure sanitaire pour des soins mais aussi programmer son procès. A date, il poursuit toujours sa grève de la faim. Il n’a pas reçu de soins à l’intérieur« , a expliqué l’épouse du militant pro-démocratie.

Elle clame l’innocence de son époux

« Les avocats sont en train de se battre pour la programmation de son procès (…) Moi, je sais qu’il n’y a pas preuve contre lui parce qu’il a été arrêté sur une moto et on dit attroupement illégal (…) J’ai appelé le juge d’instruction du Tribunal de Mafanco pour me permettre d’avoir une autorisation [de lui rendre visite] mais il m’a dit qu’il ne peut pas me procurer cela. [Quand] je l’ai rappelé, il a raccroché. Je me suis arrangée avec les avocats [de la défense] pour que je puisse entrer voir [mon mari]« , a-t-elle ajouté.

Balla Yombouno