N’ZÉRÉKORÉ : un homme se suicide après avoir tué sa femme

Dans le district de Kéréma, localité située à dix kilomètres de la commune urbaine de N’Zerékoré, un père a tiré à bout portant sur sa femme avant de retourner l’arme contre lui-même. La scène s’est produite dans la soirée d’hier mercredi 6 janvier 2021.

Il s’agit d’Antony Delamou, cultivateur de son état et âgé d’une cinquantaine d’années. Il a mis fin aux jours de sa femme, Soua Seny Kpoghomou, avant de retourner l’arme du crime contre sa propre personne et appuyer sur la détente.

Joint au téléphone par Ledjely.com, le chef du district de Kéréma relate les faits : « J’ai été informé hier soir par un citoyen comme quoi le nommé Antony Délamou a tué sa femme avant de se donner la mort dans leur champ. J’ai informé la Brigade de recherches de la gendarmerie et nous nous sommes transportés sur les lieux ». Richard Kotty Siomou d’ajouter : « Quand nous sommes arrivés, on a trouvé le corps de la femme dans l’eau. Juste quand on a traversé le petit marigot, on a aussi trouvé le corps de son mari allongé au sol. A côté de son corps, il y avait une arme calibre 12 de fabrication locale et les traces de balles étaient visibles sur les deux corps. La gendarmerie a saisi l’arme qu’il détenait ». Richard Kotty Siomou dit ignorer les raisons de ce meurtre suivi de suicide.

Selon un autre citoyen de la localité, ce drame serait dit à la jalousie démesurée de l’homme envers sa femme. « La femme était mariée avant à un autre homme dans le même village. C’est quand elle s’est séparée de ce dernier qu’elle s’est remariée à Antony. Alors le 1er janvier passé, la dame a préparé très tôt et l’aurait envoyé à son ex-mari. C’est là que son actuel mari l’aurait appréhendée. A leur retour à la maison, le mari qui s’est senti trahi n’a rien dit à sa femme (…) Mais il semble que c’est ce qui l’a poussé sa femme avant de mettre fin à sa propre vie », a souligné ce citoyen qui a requis l’anonymat.

D’après nos informations, l’inhumation des deux défunts a eu lieu ce même jour à Kéréma.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com