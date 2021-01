REPLIQUE: l’UFDG refute les accusations de Saloum Cissé et évoque une « diffamation aussi loufoque que farfelue »

Alors que de nombreux opposants dont des responsables de haut niveau de l’UFDG sont toujours détenus en prison, Saloum Cissé, responsable du RPG-arc-en-ciel accuse le parti de Cellou Dalein Diallo de « faire la politique avec les armes« . Une accusation que les mis en cause trouvent à la fois diffamatoire et loufoque. Cela participe, à en croire l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de la volonté du pouvoir du président Alpha Condé d’éliminer son principal adversaire politique. Et pour arriver à ce but, les autorités n’hésiteraient pas, selon toujours l’UFDG, « à instrumentaliser la justice pour attribuer au Parti des crimes graves tels que la « fabrication, la détention et le stockage d’armes de guerre » ainsi que d’autres faits constitutifs d’une atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’État. »

Ci-dessous le communiqué