Arrivée hier jeudi en Guinée, le colonel Assimi Goïta, le vice-président (de la transition) du Mali, a été reçu ce vendredi 8 janvier 2021 en audience par le président guinéen, Alpha Condé.

‘’Je suis là dans le cadre d’une visite de travail et sur invitation de son Excellence professeur Alpha Condé. D’abord je tiens à transmettre les salutations de son Excellence Bah Ndaw, à son frère le professeur Alpha Condé (…) Et pour le remercier de son engagement personnel pour la sortie de crise au Mali. Ensuite, échanger notamment sur les questions d’ordre sécuritaire ; telle est la raison de ma visite ici en Guinée. Evidemment, la Guinée et le Mali, ce sont deux pays frères et nous allons toujours œuvrer ensemble sur le plan de la sécurité, sur le plan social et économique. C’est réellement une satisfaction pour moi d’être en Guinée (…) La Guinée et le Mali, c’est la même population, c’est la même société », a déclaré l’hôte du président Condé.

Sur sa page Facebook, le président de la République a écrit : « La Guinée est pleinement engagée dans la résolution globale de la crise malienne ».

Balla Yombouno