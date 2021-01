GUINÉE : bientôt tous les journalistes seront titulaires d’une carte de presse identique

La disparité qui existe entre la presse publique et celle privée, la Haute autorité de la communication (HAC) compte y remédier, selon ses marges de manœuvre. C’est du moins l’une des conclusions que l’on peut tirer des propos tenus par le président de l’organe de régulation des médias en Guinée, Boubacar Yacine Diallo, en marge de la cérémonie d’installation de la commission de distribution des cartes professionnelles de presse, qui s’est déroulée ce samedi 8 janvier 2020 à son siège. Il en a également profiter pour mettre en garde toutes personnes qui exerceraient le métier de journaliste sans la dite carte.

« Je voudrais vous dire que c’est pour la première fois que les médias des services publics vont solliciter la carte. Parce que nous avons associé le ministère de l’Information et de la Communication et parce que nous avons associé les directeurs des médias publics. Parce que de mon exercice de la profession, j’ai cru comprendre que si les journalistes des médias privés ont la carte de la HAC et les journalistes des médias de services publics ne l’ont pas mais ont des cartes de médias reconnus, la tendance est qu’on reçoit celui qui n’a pas la carte de la HAC et on répudie celui qui a la carte de la HAC. Désormais, vous aurez tous la même carte. Et une fois que cette carte aura été délivrée, je vous le garantis, celui qui la exercera le métier et celui qui ne l’a pas, on portera plainte contre lui pour usurpation de titre et tous les chefs d’accusation que nos avocats trouveront », a mis en garde Boubacar Yacine Diallo.

A noter que la commission mise en place à cet effet est attendue dans les sièges des différents médias pour, dit-elle, tenter de dénicher « les mercenaires » au sein de la presse, avant la distribution de la nouvelle carte de presse professionnelle.

Hawa Bah