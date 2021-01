KANKAN : Kabinet Komara au secours du service des sapeurs-pompiers de Nabaya

C’est un cri de cœur qui est finalement tombé dans de bonnes oreilles. Longtemps resté avec un seul camion d’intervention, le service des sapeurs-pompiers vient de bénéficier, grâce à l’ancien Premier ministre Kabinet Komara, d’un nouveau camion et les accessoires pour ses interventions, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

La cérémonie de remise officielle a eu lieu dans l’après-midi de ce vendredi à la grande mosquée de Kankan. En offrant ce camion à la ville de Nabaya, Kabinet Komara a justifié son geste par « une contribution à l’émancipation et au développement » de sa ville dont il est natif. « La ville est très grande et des services comme les sapeurs-pompiers ont besoin d’être accompagnés. Il y a des hommes qui sont bien formés mais qui manquent de matériels. Chose qui impacte leur action sur le terrain. Ce geste est très infime par rapport à ce que nous devons à cette ville », a ajouté l’ancien Premier ministre sous la transition militaire de 2009-2010.

Présent à la cérémonie, Mory Kolofon Diakité, le maire de la commune urbaine de Kankan, a promis de construire un forage et un château d’eau au quartier Aéroport pour « résoudre pour une bonne fois le problème d’eau ». « Nous veillerons à l’entretien du matériel et à la dotation en carburant », a-t-il ajouté.

Très ému par le geste, le commandant Adama Condé a tout d’abord remercié la presse locale qui a relayé son cri de cœur lancé en novembre dernier sur les difficultés auxquelles les sapeurs-pompiers étaient confrontés. « Ce mérite est à vous ! Nous étions des enfants orphelins et on avait besoin de couverture. Aujourd’hui, ce vide est un peu comblé, un peu par rapport aux vingt-sept quartiers [de la commune urbaine]. Nous avons maintenant deux camions et nos interventions seront plus actives. Nous demandons aux populations de nous appeler le plus rapidement possible en cas d’incendie. Elles apprécieront désormais les résultats », a lancé le chef du service incendie et secours dans la ville de Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com