Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, accompagné de son épouse, Hadja Halimatou Dalein Diallo, et d’autres responsables et militants de son parti, a pris part à la cérémonie de levée du corps de Roger Bamba ce vendredi 8 janvier 2021 à l’hôpital Ignace Deen, à Conakry, en prélude à l’enterrement prévu dimanche à Lola, en Guinée forestière. Une cérémonie pleine de tristesse au cours de laquelle le président de l’UFDG a rendu un dernier hommage à cet homme qui était très proche de lui dont le décédé en détention préventive en décembre dernier avait choqué l’opinion publique.

Dans son témoignage, le principal adversaire du président Alpha Condé a rendu un vibrant hommage au défunt qui, selon lui, a loyalement servi l’UFDG dont il était membre de la cellule de communication et de la direction nationale de la jeunesse. Roger Bamba était « un homme dévoué, sincère, loyale, engagé [et] profondément humain », a témoigné Cellou Dalein Diallo. « Il s’est battu à nos côtés depuis 2010. Il a contribué à l’implantation de l’UFDG, notamment en région forestière, et au rayonnement de son parti sur l’ensemble du territoire national. Roger était toujours là, partout où on avait besoin de lui. Il n’offensait personne. Il était bien éduqué et très courageux », a ajouté l’ancien Premier ministre.

Le décès de Roger Bamba est « une perte pour l’UFDG et pour notre pays »

Laissant derrière lui une famille inconsolable, le décès de Roger Bamba est une perte non seulement pour sa famille mais aussi pour son parti et pour la Guinée, selon Cellou Dalein Diallo. « Ce n’est pas facile de trouver un homme comme lui, aussi honnête, aussi dévoué, aussi sincère, et qui est constamment mobilisé pour défendre les valeurs. Il croyait à l’unité de la nation, il croyait à l’égalité des hommes [et] au projet de société de l’UFDG », a insisté le principal challenger du président Condé.

Roger Bamba, « l’un des acteurs de la victoire de l’UFDG en Guinée forestière »

Bien qu’il n’ait pas pu participer à la campagne électorale pour la dernière présidentielle – il avait été arrêté avant son ouverture -, Cellou Dalein Diallo assure que Roger Bamba l’avait déjà bien préparée dans la région de la Guinée forestière. « Si on a eu une victoire éclatante en Forêt avec 65% à Yomou [et] plus de 50% à N’zérékoré et à Lola (chiffres issus de la centralisation faite par l’UFDG et non prise en compte par la CENI et la Cour constitutionnelle, ndlr), croyez-moi : c’est grâce aussi au travail que Roger Bamba avait effectué, depuis des longues années », a-t-il souligné.

Cellou Dalein Diallo très touché par la perte de ce militant et collaborateur fidèle

Choqué par l’arrestation sans motif suivie du décès en détention préventive de Roger Bamba, le leader de l’UFDG égratigne le régime du président Alpha Condé. « Ce pouvoir a la haine et, par la volonté, par l’obstination, de neutraliser l’UFDG et tous [ses] vaillants soldats. La plupart d’entre eux sont aujourd’hui en prison, parce que le pouvoir veut neutraliser l’UFDG et nous sommes tous menacés alors qu’on a rien fait. Personne ne sait exactement pourquoi Roger a été arrêté (…) Il est mort par manque de soins, mais la haine du pouvoir a continué de s’exprimer. On a été au Palais du peuple pour demander à louer la salle de congrès pour pouvoir organiser un symposium au cours duquel nous voulions rendre hommage à ce patriote, mais on nous a dit que c’est impossible. Nous avons demandé la maison des jeunes de Ratoma, au départ c’était oui. Après, on nous dit que c’est impossible parce que c’est l’UFDG, parce que c’est Roger Bamba… », a dénoncé l’ancien Premier ministre.

Balla Yombouno et Thierno Diallo