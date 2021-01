HYGIÈNE ALIMENTAIRE : vers la démolition des espaces de vente d’aliments dans les rue

En Guinée, les espaces publics sont souvent transformés en lieu de vente d’aliments sans aucun respect de l’hygiène sanitaire. Souvent, ces aliments sont exposés aux risques de maladies. C’est pour palier à tout cela que le ministre du Commerce, en marge de la cérémonie de destruction de produits périmés, organisée ce samedi dans la préfecture de Coyah, a annoncé que son département prendra des dispositions dans les jours à venir pour mettre fin à tout cela.

Et selon le ministre Boubacar Barry, « après les opérations d’identification, de saisie et de fermeture de tous les locaux de vente et de consommation de la chicha à travers tout le pays, la prochaine étape consistera à s’occuper également de tous les espaces de vente d’aliments dans les rues et les gens qui préparent à manger dans les rues et dans les espaces insalubres qui ne disent pas leur nom et qui sont aussi des vecteurs de transmission de maladies à grande échelle. Donc, nous allons nous occuper de cela aussi sur l’ensemble du territoire national pour que tous les trottoirs soient dégagés de ces espaces-là ».

Prochainement, pour faire un restaurant sur ces espaces publics, il faudra obéir à des règles. « Celui qui veut faire un restaurant, il y aura des critères qu’il faudra respecter, comme ça se fait un peu partout dans tous les pays africains. Il faut qu’on sorte de l’anarchie dans laquelle nous sommes, où chacun fait ce qu’il veut, comme il veut, quand il veut… Un espace public devenu un espace commercial, ce qui n’est pas normal ».

Sont concernés aussi par cette opération, ceux qui transforment les espaces publics en briqueterie, garage de voiture, de motos, de cabarets, etc.

Balla Yombouno