N’ZÉRÉKORÉ : une fille de 13 ans meurt par noyade, « poussée dans l’eau par ses camarades »

Une fille âgée de 13 ans et élève en 3e année à l’école primaire Application a trouvée la mort ce lundi 11 janvier par noyade à N’Zérékoré. Le drame s’est produit dans un étang à poissons au quartier Nakoyakpala, dans la commune urbaine pendant que des élèves quittaient l’école pour la maison. Thérèse Condé, c’est son nom.

« Nous nous sommes rendus à l’école dans l’après-midi parce qu’on avait cours la soirée. On nous a fait comprendre que notre maîtresse a fait un accident au retour. On est passés là où on élève des poissons. C’est ainsi nos camarades on décidé de se baigner. Thérèse a dit qu’elle ne sait pas nager et elle a refusé de descendre dans l’eau. Après son refus, les camarades sont sorties de l’eau pour venir la surprendre en la poussant dans l’eau. C’est là qu’elle s’est noyée », a expliqué un petit garçon, témoin du drame.

Transportée d’abord dans une clinique de la place sans suite, Thérèse a été admise à l’hôpital régional de N’Zérékoré où elle rendra finalement l’âme aux environs de 14H.

Niouma Lazare Kamano, Kankan pour Ledjely.com