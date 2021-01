Chants et danses folkloriques accompagnés d’un tonnerre d’applaudissements, c’est dans cette atmosphère que Plan international Guinée en partenariat avec l’Union européenne a été accueilli ce mercredi 13 janvier à Sikhourou, une sous-préfecture située à 55 kilomètres de la préfecture de Forécariah. Objectif : procéder au lancement des activités de la Haute intensité de main d’œuvre (HIMO). Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des communautés dans la riposte et la résilience au Covid-19.

Michel Kamano, le directeur de la mise en œuvre des programmes de Plan international Guinée, revient sur l’objectif du projet et ses zones d’interventions : « Ce projet vise à contribuer à la réduction des impacts de la pandémie du Covid-19 sur la population guinéenne à travers l’accompagnement des ménages vulnérables, les agriculteurs et les petits exploitants agricoles, en particulier des jeunes et des femmes pour apporter des réponses à leurs préoccupations, face à la baisse de leurs revenus pendant cette pandémie. Le projet interviendra dans les régions de Kindia pour le soutien aux ménages vulnérables et les régions de Mamou, Faranah, Kankan et N’Zérékoré pour l’accompagnement des producteurs et petits exploitants agricoles pour une période de 18 mois, à compter de septembre 2020 ».

Dans son discours, Michel Kamano a ajouté que « pendant la mise en œuvre du projet, Plan international Guinée, en collaboration avec les partenaires locaux, va s’investir pour sortir de la pauvreté 900 ménages à travers l’appui à la mise en place des activités génératrices de revenus, la distribution des denrées, la réalisation des travaux de Haute intensité de main d’œuvre et la mise en place des groupes d’épargnes et de crédit pour les préfectures de Coyah, Dubréka et Forécariah. Ensuite, accompagner 525 producteurs et petits exploitants à travers l’appui à l’écoulement de leurs productions, la dotation en intrants et outillage et le renforcement des capacités pour les préfectures de Dalaba, Pita, Kankan, Faranah, Kissidougou, Macenta et N’Zérékoré ».

Ibrahima Sory Touré, le secrétaire général chargé des Collectivités décentralisées de Forécariah, a pour sa part qualifié le projet de haute teneur. « C’est un projet qui vient à point nommé pour pouvoir relever l’ensemble des conséquences du Covi-19 sur nos communautés à la base. Il permettra à notre population de moins sentir les méfaits de Covid-19 », a-t-il assuré.

Les populations bénéficiaires de ce projet se réjouissent de son exécution dans leur localité. C’est le cas de Salifou Sylla, membre du comité de gestion du projet à Sikhourou-Centre, dans le volet HIMO. « L’arrivée du Covid-19 dans notre localité a freiné les activités de presque tous les chefs de ménages ; et chose qui n’est pas sans conséquence. Donc, ce projet va nous permettre de nous révéler non seulement mais aussi de rehausser notre niveau d’économie surtout de par les activités HIMO ».

Chaque travailleur associé dans l’exécution de ce projet, initié par Plan international Guinée et financé par l’Union européenne, va faire quatre jours d’activités par semaine pour un paiement de 120 000 francs guinéens par semaine, soit 30 000 francs comme frais de main d’œuvre journalier.

Mariama Ciré Diallo depuis Sikhourou (Forécariah) pour Ledjely.com