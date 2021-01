KANKAN : réactions croisées de citoyens après la reconduction de Kassory Fofana à la Primature

Share on Messenger

Après un long suspens autour de la nomination du locataire du palais de la Colombe, le président Alpha Condé a reconduit, vendredi soir, Ibrahima Kassory Fofana dans ses fonctions de Premier ministre. Un choix qui ne fait pas l’unanimité dans la ville de Kankan, fief historique du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG).

Le suspens aura duré près d’un mois et plusieurs personnalités étaient pressenties pour occuper le poste de Premier ministre. Finalement, le président Alpha Condé a opté pour la ‘continuité’ avec celui qui occupe ce poste depuis 2018.

A Kankan, les sentiments des citoyens restent plutôt partagés. Car, nombreux souhaiteraient voir une autre figure à la tête du gouvernement, en ce début du troisième mandat de l’actuel locataire du palais Sekhoutoureyah.

Pour Ibrahima Oularé, professeur de français, la confirmation de Kassory Fofana est un sentiment de satisfaction. « C’est une question de confiance et nous savons qui est cet homme. Avant sa venue, il y avait beaucoup de manifestations politiques et syndicales, mais depuis son arrivée, toutes ces situations ont été résolues », assure-t-il, refusant visiblement de se rappeler des nombreuses manifestations qui ont caractérisé le combat contre le changement de la Constitution, la tenue du double scrutin du 22 mars 2020 et les manifestations meurtrières qui ont suivi l’élection présidentielle du 18 octobre dernier.

Sentiment partagé par Ibrahima Fofana. « On dit souvent qu’on ne change pas une équipe qui gagne. C’est le combattant qu’il faut auprès du président Alpha Condé pour matérialiser le slogan ‘Gouverner autrement’. Il n’a ni chaud, ni froid et il est connu au niveau international. Il a surtout été le promoteur de la nouvelle constitution », fait remarquer cet enseignant-chercheur.

Mais certains citoyens ne partagent la position des deux premiers intervenants. C’est le cas de Maimouna Diakité qui se dit déçue par la décision du président de maintenir son Premier ministre. « Depuis 2018, il est Premier ministre, mais en vérité, il n’a rien fait dans ce pays. Avec lui, on a vu beaucoup de recul démocratique. Le pays a besoin aujourd’hui de quelqu’un qui va promouvoir le dialogue au vrai sens et surtout qui aime la loi au détriment de l’ordre », estime cette dame.

Mamoudou Keita, rencontré au quartier Morioulén, se souvient encore des « agissements » de Kassory Fofana, lors des manifestations contre la hausse du prix du carburant. « Normalement, un Premier ministre contrôle les travaux de ses ministres, mais ce n’est pas le cas chez lui. Certes, on ne peut pas être haï par tout le monde, mais la majorité des Guinéens ne veulent plus de ce Monsieur. Il y a eu des événements dans ce pays, les manifestations pour la diminution du prix de carburant et autres, il est resté statique sans tenir compte des réalités du pays », fustige-t-il.

Parmi les attentes des citoyens interrogés, ils attendent pour ce nouveau départ de l’eau, de l’électricité mais aussi la sécurité.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com