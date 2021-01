DECRET : voici la structure du nouveau gouvernement

En attendant la publication de la liste des membres du Gouvernement que pilotera de nouveau Ibrahima Kassory Fofana, Alpha Condé a rendu publique ce soir via un décret lu à la télévision nationale, l’architecture de ce nouveau Gouvernement. Et aucune nouveauté particulière à en tirer comme signe d’un quelconque changement. Avec pas moins de 36 ministres et un secrétaire général, l’équipe reste toujours pléthorique. De même, les dénominations des départements ne changent pas fondamentalement. Il y a juste que le ministère des Sports et détaché du celui de la Culture et du Patrimoine historique. Par contre, l’élevage revient au côté de l’agriculture. L’enfance qui avait donné lieu à un tiraillement entre le ministère de l’Action sociale et des Personnes vulnérables et celui de l’Autonomisation des femmes est désormais définitivement adossée au premier.

Ci-dessous la structure gouvernementale