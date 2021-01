ADMINISTRATION: Enabel appuie un projet de renforcement de capacité d’une vingtaine de hauts-cadres guinéens

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Accompagnement à l’acquisition d’un savoir être et d’un savoir-faire dans la conduite de l’action publique’’, l’Agence belge de développement (ENABEL) et le Centre de perfectionnement administratif (CPA) ont organisé ce mardi 19 janvier une conférence de presse conjointe dans les locaux mêmes du CPA. Conférence qui avait pour objectif principal la présentation dudit projet, avec ses défis et ses perspectives. En lui-même le projet vise à initier un processus de changement permettant l’accroissement de l’efficacité et l’utilisation des réflexes de bonne gouvernance au sein de l’administration publique guinéenne, travers le renforcement des compétences.

En vue d’accompagner les efforts de modernisation de l’administration publique guinéenne et en lien avec le programme bilatéral Guinée-Belgique 2019-2023, l’Agence belge de développement, à travers le programme CAPACITA, propose une action d’accompagnement professionnel individualisé de 2 ans pour 20 hauts cadres issus de différents ministériels. Lesdits hauts cadres devant être âgés d’au maximum 45 ans, la parité homme-femme est par ailleurs particulièrement souhaitée

Par le biais de l’accompagnement dont il est question, on va doter un premier groupe de hauts cadres d’outils utiles à l’amélioration de leur savoir-faire et savoir-être. L’objectif ultime étant que chaque haut cadre bénéficiaire du projet puisse devenir plus efficace dans la gestion de l’action publique et soit moteur de changement auprès de ses agents subalternes et à terme, de son administration.

Pour l’atteinte des objectifs assignés au projet, le cursus de formation auquel les participants auront droit se déroulera sur deux ans et sera composé de deux cycles. D’abord, un cycle d’initiation pour permettre une mise à niveau des apprenants et encourager le changement dans les méthodes de travail. Ensuite, un cycle avancé axé sur des formations plus spécifiques au fonctionnement et la bonne gestion d’une administration publique avancée. Ces deux cycles seront précédés d’un atelier d’intégration, suivi d’un atelier de fin de parcours à Bruxelles.

Profitant de l’occasion, Massé Camara, directeur général du Centre de perfectionnement administratif (CPA) du ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et de la Modernisation de l’administration, a donné des précisions sur les bénéficiaires du projet « C’est un projet qui est initié à l’intention des jeunes directeurs pour renforcer leurs compétences en management, en leadership pour une meilleure efficacité au poste de travail », explique-t-il. Puis, au sujet même de la formation, il note que le premier cycle sera consacré au « renforcement des compétences de base du management aussi ». En ce qui concerne le second cycle, il sera axé, selon lui, sur les « finances publiques, les techniques de négociation et le management stratégique ». Invitant les directeurs remplissant les critères à soumettre, le directeur du CPA rappelle au passage que la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 24 janvier prochain.

Quant à lui, Erwin Dickens chef de projet CAPACITA à ENABEL, souligne la disponibilité de son agence à accompagner la Guinée dans la gestion des défis liés au développement. « Enabel est une agence de coopération qui travaille pour l’État Belge, à travers l’appui de l’ambassade de la Belgique », tient-il tout d’abord à relever. Evoquant ensuite le projet de renforcement des capacités de la vingtaine de hauts-cadres, il explique que celui-ci a été identifié conjointement avec le CPA. « Enabel est là pour l’identification, l’accompagnement et le financement de tout (…) Ce qu’on vise ici c’est de rendre l’administration guinéenne plus efficace », conclut-il.

A préciser que l’Agence belge de développement (ENABEL) est présente en Guinée depuis 2016, dans le cadre de la coopération bilatérale Guinée-Belgique. Depuis, elle met en œuvre des programmes en matière de soutien à l’entrepreneuriat, l’emploi décent, la lutte contre les inégalités, le renforcement des capacités et la gestion des déchets.

