CHAN 2021 : entrée en matière idéale pour le Syli de Lappé Bangoura

Si, échaudés par la promenade qui a été celle du Syli national sénior à la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Egypte, les Guinéens ne semblaient pas enthousiasmer par le CHAN, le tournoi panafricain réservé aux joueurs évoluant au niveau local, cela risque de changer après la brillante première sortie que les poulains de Lappé Bangoura ont réussie ce mardi 19 janvier, au stade de Limbé face à la Namibie. Trois buts à zéro, tel est en effet le score de la rencontre en faveur de l’équipe guinéenne. Un résultat qui peut d’autant faire espérer qu’il est parfaitement le reflet d’un match que les représentants guinéens ont maîtrisé de bout en bout.

Passionnés par le football mais ayant souvent été déçus par les prestations de leurs équipes dans les compétitions auxquelles elles prennent part, c’est avec une dose d’appréhension que les supporters guinéens ont suivi ce mardi la deuxième rencontre du Groupe D du CHAN 2021 qui se déroule au Cameroun. Pourtant, cette fois, le représentant guinéen aura amplement été à la hauteur du rendez-vous. Prenant très vite l’ascendant sur leurs adversaires, les joueurs du Syli national local ont poussé très tôt ces derniers, à force de pression, à la faute. Ainsi, à la 13ème minute de la rencontre, c’est une passe mal ajustée de la défense namibienne que récupère Yacouba Gnagna Barry pour ouvrir le score. Puis, dans les arrêts de jeu de la première période, Morlaye Sylla se joue de la défense adverse pour doubler la mise pour le Syli national. 2 buts à zéro, c’est le score à la mi-temps.

A la reprise, l’équipe guinéenne fait plutôt dans la gestion de l’acquis. Se contentant juste de quelques incursions dans le camp adverse avec les contre-attaques qu’elle se procure. Côté namibien, on s’efforce de réduire le score, mais de toute évidence, l’adversaire du jour est un cran au-dessus. Ainsi, toutes les velléités des Warriors sont annihilées par un Syli décidément plus fort. Et même, à 4 minutes de la fin de la rencontre, c’est encore Yacouba Gnagna Barry qui s’offre un second but, scellant ainsi la grande victoire de son équipe face à la Namibie.

Pour le Syli de Guinée, c’est certainement la meilleure entame qu’on pouvait espérer. D’autant qu’avec une victoire aussi large, l’équipe guinéenne se place première du Groupe D. La Zambie qui, dans la première rencontre, avait battu la Tanzanie sur le score de 2 à 0, arrive à la deuxième place. Et lors de la prochaine journée, les deux devront s’affronter. L’occasion pour les Guinéens de confirmer les immenses espoirs qu’ils viennent de susciter.

