GOUVERNER AUTREMENT : Abdoul Sacko fait ses recommandations au Premier ministre

C’est à croire que le président Alpha Condé s’est mis une corde au cou, en promettant de « Gouverner autrement » désormais. En tout cas, ce slogan semble servir d’étalon de mesure des actions que le chef de l’Etat et son gouvernement seront amenés à poser tout au long de ce nouveau mandat. Ainsi, c’est à l’aune de cette promesse présidentielle qu’Abdoul Sacko, activiste de la société civile, s’adresse ci-dessous au premier ministre qui vient d’être reconduit. Pour honorer l’engagement de la rupture que le président Alpha Condé a pris vis-à-vis des Guinéens, Ibrahima Kassory Fofana devrait, à en croire M. Sacko, être un peu plus regardant sur le profil des collaborateurs dont il aura à s’entourer dans le gouvernement. Ceux-là devraient être d’une certaine probité et justifier des compétences en rapport avec fonctions qui leur sont confiées. Au-delà, selon Abdoul Sacko, le chef du gouvernement ne devrait pas se laisser griser par l’illusion de la toute-puissance de son camp politique. Par-delà les apparences, dit-il, le pays demeure toujours en crise, en ce sens que le tissu social est fragilisé au sortir d’une période de violences qui ont endeuillé des familles et provoqué la destruction de biens publics et privés. En somme, suggère-t-il au premier ministre, le dialogue inclusif demeure un passage obligé.

Monsieur Premier Ministre (PM), après votre confirmation par votre mentor en qualité, de chef de gouvernement, je me fais le devoir de m’adresser doublement (en tant que citoyen et en tant que leader de la société civile) à vous pour le bonheur de la nation et, la confiance des populations et des partenaires dans le « Gouverner autrement ».

Monsieur le PM, si vous avez aidé à l’atteinte des objectifs politiques de votre mentor et votre famille politique ces trois (3) dernières années, en préférant ce que vous avez appelé l’ordre à la loi, parfois par la restriction ou même la violation de certains droits et libertés des citoyens. Mais vous n’avez pas été autant ferme dans le choix et le contrôle des hommes/femmes qui avaient la charge de la gestion de la chose publique.

Alors, Monsieur le PM, pour traduire le « gouverner autrement » dans la réalité, l’autorité de l’Etat se doit de s’appliquer, pas seulement aux gouvernés, mais aussi et surtout aux gouvernants à l’effet d’une forte adhésion des populations à ladite gouvernance.

Par ailleurs monsieur le PM, sachez qu’il serait une erreur politique cette fois ci, de banaliser le vrai dialogue inclusif, car même si votre famille politique dans une certaine mesure a pu atteindre ou imposer son agenda politique, force est de reconnaître que le tissu social est considérablement fragilisé, des Guinéens ont perdu leurs vies et des biens publics et privés ont été vandalisés au cours de la bataille politique. Il faut également noter que si à votre prise de fonction en 2018 comme PM, vous avez donné de l’espoir pour la lutte contre la corruption, mais le fait de relâcher/abandonner cette lutte au fil du temps pour des raisons que j’ignore, a été un coup fatal à l’économie nationale et un virus dans le fruit de la gouvernance tant rêvée par les Guinéens.

Alors, le « Gouverner autrement » de votre champion, je veux dire du Président de la République, doit commencer par la mise en place d’un véritable mécanisme de lutte contre la corruption, le renforcement d’une justice équitable, la promotion d’un dialogue imminent de façon inclusive et la consolidation de l’unité nationale par l’application des recommandations de la CPRN.

En conséquence, pour gagner ce pari, en conduisant des véritables actions de développement et de stabilité afin de mériter la confiance des populations et restaurer le leadership du Pays dans une sous-région en difficulté d’intégration au bénéfice des peuples, il faudra commencer par le choix des membres du prochain gouvernement, non pas seulement à cause de leur engagement politique, mais surtout à cause de leurs compétences et leur intégrité à faire des résultats aux impacts positifs réels.

Abdoul Sacko